Taksim'e polis bariyerleri getirildi

Polis Taksim ve civarına bariyerlerini getirdi. Hazırlıkların 1 Mayıs için mi yoksa bu gece yapılacak 24 Nisan 1915'de hayatını kaybeden Ermenileri anma töreni için mi olduğu anlaşılamadı.

Taksim'e kamyonlarla polis bariyerleri getirildi. Dün öğle saatlerinden itibaren getirilmeye başlanan bariyerler, meydana çıkan Divan kavşağı, Mete Caddesi ve Taşkışla Caddesi'ne bırakıldı. Bariyerlerin 1 Mayıs önlemleri kapsamında getirildiği öğrenilirken bu akşamki 1915 anması için de kullanılabileceği kaydedildi.