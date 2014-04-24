T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'e polis bariyerleri getirildi

Taksim ve civarında polis bariyerlerinin sıralanmaya başladı. Polis bariyerlerinin 24 Nisan için akşam düzenlenecek anma programına yönelik olduğu düşünülüyor

24 Nisan 2014 15:25

Polis Taksim ve civarına bariyerlerini getirdi. Hazırlıkların 1 Mayıs için mi yoksa bu gece yapılacak 24 Nisan 1915'de hayatını kaybeden Ermenileri anma töreni için mi olduğu anlaşılamadı.

Taksim'e kamyonlarla polis bariyerleri getirildi. Dün öğle saatlerinden itibaren getirilmeye başlanan bariyerler, meydana çıkan Divan kavşağı, Mete Caddesi ve Taşkışla Caddesi'ne bırakıldı. Bariyerlerin 1 Mayıs önlemleri kapsamında getirildiği öğrenilirken bu akşamki 1915 anması için de kullanılabileceği kaydedildi. 

ETİKETLER

taksimpolis bariyerleri1 mayısermeni191524 nisan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24