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Yaşam

Taksim'den yine taciz manzaraları

İstanbul polisinin, yılbaşında Taksim'de yaşanabilecek taciz olayları için aldığı olağanüstü tedbirler caydırıcı olmadı.

01 Ocak 2010 02:00

T24 - İstanbul polisinin, yılbaşında Taksim'de yaşanabilecek taciz olayları için aldığı olağanüstü tedbirler caydırıcı olmadı. İstiklal caddesinin birçok yerinde taciz yüzünden kavga çıkarken, görevli sivil polis memurları olayların büyümesine izin vermedi.

İstanbul polisi günler öncesinden yılbaşında Taksim'de yaşanabilecek olumsuzlara ve taciz olaylarına karşı alınan tedbirleri açıklamıştı.

Buna rağmen tedbirler caydırıcı olmadı. Taksim'de tacizciler iş başındaydı.

Yeni yıla Taksim İstiklal caddesinde girmek isteyen bir grup Iraklı kadın turist tacize uğradı.

Kutlamalar sırasında İstiklal caddesinde yürüyüş yapmak isteyen bir grup travesti de çoşkulu kalabalık içindeki bazı kişiler tarafından taciz edildi.

Travestiler kalabalığı dağıtan görevli sivil polis tarafından, polis otosuna bindirilerek meydandan uzaklaştırıldı.

Taksim'in birçok yerlerinde de taciz olayları nedeniyle kavga yaşandı.

Polisin müdahele ettiği olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yakalanan taciz zanlıları Taksim karakoluna getirildi.

Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri olayları büyümeden önledi.

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