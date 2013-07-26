Taksim'den sonra Roma'da 'duran insan'lar

Gezi Parkı'nı polisin boşaltmasından sonra Taksim Meydanı'nda bir tür pasif direniş olarak gelişen 'duran insan' eylemleri İtalyan muhalefeti tarafından başkent Roma'ya taşındı.

İtalya ’nın başkenti Roma, “Duran Adam" eylemine ev sahipliği yaptı. İtalyan Radikal Parti yöneticileri ve üyelerinden oluşan bir grup, İçişleri Bakanlığı binası önünde, “halkın referandum hakkının engellenmeye çalışıldığı” gerekçesiyle “Duran Adam” eylemi yaptı.

Bir süre hareketsiz bir biçimde İçişleri Bakanlığı önünde duran eylemcilerden İtalyan Radikal Parti Genel Sekreteri Mario Staderini, boynunda “150 bin farklı noktada 400 bin yetkili var ama hiç kimse bilgi vermiyor” dövizi asılı olduğu halde basın açıklamasında bulundu. Eylemi, “Türkçesi ‘Duran Adam’ olan, Anayasal haklara saldırıyı kınayan, barışçıl bir eylem” olarak tanımlayan Staderini, referandum yapılabilmesi için gerekli olan 500 bin imzanın toplanmaması için yerel yönetimler tarafından engel oluşturulduğunu iddia etti.

Referendum için gerekli imzanın, parti üyeleri tarafından ülkenin bir çok kentinde kurulan masalarla toplanmaya çalışıldığını belirten Staderini, “Referendum anayasal bir hak. Herkes belediyeye gidip referandum için imza atabilir. Ancak bunu sağlamakla yetkili olanlar, bir şey bilmediklerini iddia ederek halkı geri çeviriyor. Bu bariz bir engellemedir, anayasal hak ihlalidir. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili dilekçemize 20 gündür cezap vermiyor. Durumu protesto için buradayız” dedi. Eylemcilerin birinin taşıdığı “Referandum için imza belediyelerde de alınabilir. Peki bunu İtalyanlara kim söyleyecek?” yazısı dikkat çekti.

İtalyan Radikal Parti, parlamentoda yer almadığı için, referandum teklifi sunamıyor. Ancak Eylül sonuna kadar 500 bin imza toplaması halinde 10 ayrı konuda referandumum kapısını açacak. Referandum başlıkları şöyle;

- Partilere kamu yardımının kesilmesi, - Boşanmak için gerekli 3 yıllık sürenin kaldırılması,

- Vergi bildiriminde binde sekizlik bölümün kiliseye gitmesinin tercih edilmemesi halinde tamamının kamuya yönlendirilmesi - Küçük miktarda uyuşturucu bulundurmanın suç sayılmaması ( ülkede uyuşturucu kullanımı suç değil ancak kullanım miktarından fazla bulundurmak suç)

- Ağır suçlar dışında kaçma riski ve delil karartma riski olmayan suçlarda tutuklu yargılamanın kaldırılması, - Müebbet hapis cezasının kaldırılarak, cezalara yıl sınırı getirilmesi,

- Göçmenlerin çalışabilmeleri için gerekli yasal zeminin iyileştirilmesi, - Kamuda farklı alanlarda görevlendirilen hakimlerin asıl işlerine döndürülerek, mahkemelerdeki ağır işleyişin hızlandırılması,

- Hakimlerin de mesleki hatalarından hukuki olarak sorumlu tutulmaları, - Savcı ve hakimlik kariyerlerinin birbirinden ayrılmaları,