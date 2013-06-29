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Yaşam

Taksim'deki su savaşı haftaya ertelendi

'1. Geleneksel Water War Şenliği' 6 Temmuz 2013 Cumartesi gününe ertelendi

29 Haziran 2013 15:25

Taksim Meydanı’nda bugün yapılması planlanan su savaşı son saatlerde Diyarbakır, Lice’de yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi.

Su savaşı aktivitesinin kurucularından Orçun Kurugöl, Facebook’taki “1. Geleneksel Water War Şenliği” etkinlik sayfasından, “Ülkemizde son birkaç saatte yaşanan gelişmelerden dolayı yaralar çok taze olduğundan yanlış anlasılmalara sebep olmamak için etkinliği en azından bu haftasonu yapmamaya karar verdik” açıklaması yaparak bugün yapılacak etkinliğin yapılmayacağını duyurdu.
 

6 Temmuz’a ertelendi


Pınar Karahan'ın hürriyet.com.tr'deki haberine göre, Yapılan açıklamada, “İnsanlara gerçek silahla ateş açılması ve bunun sonucu yasanan kayıplar herkesi olduğu gibi bizi de gönülden yaraladı. Etkinliğimizin ana amaclarından biri insanlara olumlu düşünceyi aşılamak ve bir nebze olsun hepimizi gülümsetebilmektir. Ancak yaramız çok taze olduğu için de yanlış anlaşılmaya sebep vermeyi istemediğimizden biz de etkinliğimizi şimdilik bir hafta erteleme kararı aldık” denilerek, etkinliğin 6 Temmuz 2013 Cumartesi gününe ertelendiği bildirildi.
 

Polise su atılmayacak


Ayrıca, katılımcılardan, oyuncak da olsa silah kullanılmamasını, onun yerine pet şişe veya silah görüntüsünden uzak olan araçlarla yapılmasını, kullanılan pet şişelerin de etkinlik ertesinde ya asıl amaçlarıyla (su içme) ya da başka bir amaçla yeniden kullanılmasını, kullanılmayacaksa da toparlanıp geri dönüşüme gönderilmesini istediler. Etkinlik kurucuları, müdahalelere bahane oluşturmamak için de polise herhangi bir şekilde su atılmamasını yaptıkları açıklamada özellikle belirttiler.

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