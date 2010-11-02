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TAKSİM'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN 7 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2010 20:39

-TAKSİM'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN 7 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim'deki patlamayla ilgili olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, önceki gün Taksim'de meydana gelen patlamayı Vedat Acar isimli kişinin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine eylemcinin yakınları tespit edildi. Bunun üzerine çeşitli semtlerde operasyonlar gerçekleştiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan kişilerin bölücü terör örgütüne üye oldukları ileri sürüldü.   Olayla ilgili soruşturma ve operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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