'Taksim'deki patlamanın nedeni yüzde 99 tüp gaza bağlı'

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kazancı Yokuşu'nda meydana gelen patlamanın nedeninin 'yüzde 99 tüp gaz' olduğunu söyledi. Öte yandan patlamada yaralanan 9 kişiden 6'sının tedavisi de sürüyor.

Taksim akşam saatlerinde bir patlamayla sarsıldı. Kazancı Yokuşu’nda meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı.

Patlama, bir binanın alt katında bulunan sanat galerisinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi.

Patlama sonrası çıkan alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki binaların camlarının kırılmasına neden olan patlama nedeniyle, sokakta bulunan bir otomobil de yan yattı.

Yakınlarından haber almak isteyen çok sayıda kişi bölgeye geldi. Güvenlik güçleri, ikinci bir patlamaya karşı önlem alırken, bir polis helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.

9 kişi yaralandı

Patlamada, olayın meydana geldiği sanat atölyesinin sahibi Caner Karakuş ve hamile olduğu belirtilen eşi Emel Karakuş ile Mehmet Ali Sever, Sıdıka Birgül ve eşi İsmail Çobanoğlu, Fatma Koç, Şahnur Aydın, Abdullah Özkul ve Volkan Koçak yaralandı.

Caner ve Emel Karakuş, Mehmet Ali Sever, Sıdıka ve İsmail Çobanoğlu ile Fatma Koç, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şahnur Aydın, Abdullah Özkul ve Volkan Koçak ise Alman Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alman Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Caner ve Emel Karakuş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan olayda evleri hasar gören vatandaşlar, belediye tarafından otellere yerleştirildi.

Beyoğlu Belediyesi'nin temizlik ekipleri, Kazancı Yokuşu'nda patlama nedeniyle çevreye saçılan cam parçaları ve molozları kaldırdı. Patlamada, hasar gören araçlar da caddeden çekildi.

Mahalle sakinleri evlerinde temizlik yaparken, belediye ekipleri de hasar gören evlerin cam ve çerçevelerini değiştirmeye başladı. Temizlik ekiplerince yıkandıktan sonra güvenlik çemberi kaldırılan cadde, trafiğe açıldı.

'Yüzde 99 tüp gaz'

Patlamanın doğalgazdan mı yoksa tüpten mi kaynaklandığı henüz netleşmişken, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Mutlu açıklamasında, "Kazancı Yokuşu'ndaki patlamanın yüzde 99 tüp gaza bağlı olduğu kanaati kuvvetlendi" ifadelerini kullandı.