Taksim'deki hayalet otel hayata dönüyor

T24- İstanbul Taksim'de bulunan ve 22 yıldır kaba inşaatı ve çirkin görüntüsü ile tartışma konusu olan Park Otel inşaatı için Anıtlar Kurulu'ndan önemli bir karar çıktı. Kurul, daha önce imar planına aykırı olduğu gerekçesiyle gerekçesiyle durdurulan inşaatın otel olarak düzenlenmesi için izin verdi.









Kurul, yapının mevcut şekliyle otel olarak düzenlenmesi için hazırlanan planı onayladı. Eski Park Oteli ilk alan Sürmeli Grubu, yapmak istediği otelin imar planına aykırı olduğu ve İstanbul'un silüetini bozacağı için, o haliyle yapımına izin verilememesi üzerine inşaatı 1994'te durdurdu. İnşaatın bir bölümü de yıkıldı.

Uzun yıllar yarım inşaat halinde yapıyı 2005 yılında Mehmet Kutman'ın o dönem yüzde 20 ortak olduğu Ofer Ailesi'ne ait Boğaziçi Holding satın aldı. Ofer'in yarım kalan inşaatı satın alırken kendisine burayı istediği gibi yapabileceği güvencesi verildiği, kendisinin de bu güvence üzerine satın almayı gerçekleştirdiği söyleniyordu. Park Otel son olarak geçtiğimiz temmuz ayında CVK Grubu tarafından satın alındı.

Şirket, Bölge Turizm alanı olduğu için yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na mevcut inaşaata kat çıkmadan otel olarak düzenlemek üzere proje sundu. Bakanlığa bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan koruma planında 735 ada 25 parsel, İstanbul Park Otel Turizm Merkezi olarak gösterildi.

Seneye tamamlanacak

İstanbul 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na sunulan plan, geçtiğimiz günlerde gündeme alındı. Kurul, 735 ada 25 parsele ilişkin koruma amaçlı planı uygun bularak Park Otel'in faaliyete geçmesi için vizeyi verdi.

Bu karar ardından 22 yıldır tartışma konusu olan Park Otel'deki inşaat çalışmaları yeniden başladı. CVK Grubu, Park Otel'de başlayacağı inşaatı 2012'de tamamlamayı planladığını açıkladı. Otelin işletmesinin uluslararası bir zincire verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Yedi yıldızlı otel

CVK Grubu'nun patronu Mahmut Çevik, "Oteli Ofer Ailesi'nden 100 milyon doların biraz üzerinde ve tamamını özsermaye ile satın aldık. Kentin siluetini bozmadan ve ilave kat çıkmadan güzel bir yapı olarak inşa edeceğiz. İstanbul'a yedi yıldızlı şık bir otel kazandıracağız" dedi.

1989'da Sürmeli Grubu tarafından inşa edilen Park Otel'in inşaatının imara aykırı ve İstanbul'un silüetini bozması nedeniyle mahkeme kararıyla 20 katı yıkılıp 1994'te de inşaatı durdurulmuştu.