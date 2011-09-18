-Taksim'deki 122 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok, Taksim'deki izinsiz gösteriler sırasında 122 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Altınok, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünün önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yasa dışı suç örgününün elemanlarının Taksim Meydanı'nda suç işlemek amacıyla toplandığını belirtti. Yapılan uyarılara rağmen grubun, Taksim Meydanı'na geldiğini ifade eden Altınok, şunları söyledi: ''Bu gruplar, ikaz edilmek suretiyle uzaklaştırılmıştır. Almış olduğumuz tedbirlere muhalefet eden, zorluk çıkaran şahıslar engellenerek, 122 kişi alınmıştır. Bu şahıslar üzerinde şu anda inceleme yapılmaktadır. Bu, bahse konu yasa dışı örgüt, çocukları ve masum vatandaşları kadınları ve anaları kullanmak suretiyle suç işlemeye teşvik etmektedir. Biz, Çevik Kuvvet olarak izin vermeyeceğimizi defalarca söylememize rağmen, Taksim'e kadar gelmeye çalışmışlardır. Kararlı tutumumuzla, şahısların suç işlemesi engellenerek, gruplar dağıtılmıştır. Almış olduğumuz tedbirler esnasında, Taksim Meydanı'nda masum insanlara ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere 15 molotofkokteyli, yüzlerce havai fişek, 6 havai fişek yatağı ele geçirilmiştir.'' Altınok, BDP İl Binası önünde dağılmamakta ısrar eden, suç işleyen ve polise molotofkokteyli atmak için bekleyen şahısların ikaz edildiğini, dağılmayan gruba da kademeli olarak kuvvet kullanıldığını kaydederek, ''Şahısların dağılması sağlanmıştır. Herhangi yaralı şahıs ve polis mevcut değildir. Sağduyumuz sayesinde olay, büyük bir boyuta gelmeden önlenmiştir'' dedi.