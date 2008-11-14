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Taksim’de yine polis dayağı

Taksim’deki börekçide çalışan garson, araçlarını dükkânın önüne park eden polisleri uyarınca tekme tokat dövüldüğünü iddia etti

14 Kasım 2008 02:00

Taksim’de börekçide garson olarak çalışan Akın Dumlu (19), araçlarını bir börekçinin önüne park sivil giyimli iki polisi uyardıktan sonra tekme tokat dövüldüğünü iddia etti. Gözü kapanan ve vücuduna aldığı darbelerle hastanelik olan Dumlu, polisler tarafından ölümle tehdit edildiğini de belirtti.

Önce böreklerini yediler

Dumlu’nun iddiasına göre olay şöyle gelişti: Önceki gün 16.30 sıralarında siyah camlı beyaz bir minibüsle Taksim’deki Çağdaş Börekçi’ye gelen sivil polisler aracı işyerinin önüne park etti. Polislerden uzun saçlı ve sakallı olanı işyerine girerek börek istedi. Garson Akın Dumlu istediği böreği servis ettikten sonra dışarıdaki minibüste bekleyen polis memuruna da çay götürdü. Böreğini bitirerek arkadaşının yanına giden uzun saçlı polis memuru, çalışanlardan iki çay daha istedi.

Bu sırada börekçiye mal getiren servis minibüsü dükkânın önüne girebilmek için polislerin bulunduğu aracı uyarmak amacıyla korna çaldı. Bunun üzerine polisler Dumlu’ya, “O şerefsize söyle bağırmasınlar, araçlarını alıp gitsinler” dedi. Dumlu da, aracın dükkâna mal getirdiğini, onların minibüsü biraz ileri almaları gerektiğini söyleyince polislerden uzun saçlı olanı bir anda sinirlendi. Dumlu’ya küfredip yumruk attı. Sivil giyimli oldukları için kendine vuran kişinin polis olduğunu bilmeyen Dumlu da polise bir tokat atarak dükkâna kaçtı.

Kasımpaşa’ya dayak turu

Polis memurları, olay yerinin yakınında bulunan 3 sivil polisin de yardımıyla Dumlu’yu işyerinden çıkartarak polis minibüsüne bindirdi. Dükkânın önünde başlayan dayak Kasımpaşa istikametine hareket eden minibüste de sürdü. Dumlu’nun iddialarına göre, “Senin kafanı kopartırız” diyen polisler, gencin başını minibüsün kapısına vurdu.

Dayak turundan sonra polisler yeniden dükkânın önüne gelerek Dumlu’yu minibüsten indirdi. Sol gözü kapanan ve vücudunda morluklar oluşan Dumlu, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek rapor aldı.

Yapılan iğnenin ardından gözü açılan ancak vucudunda ve kafasında morluklar oluşan Dumlu, savcılığa giderek şikâyette bulunacağını bildirdi.


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