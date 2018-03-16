Taksim'de uzun yıllar çiçekçilik yapan 9 esnaf için yapılmıştı, kaldırılıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Taksim Meydan düzenlemesi kapsamında, 2017’nin Mayıs ayında Maksem'in önüne yerleştirilen 9 çiçek satış birimi, pazartesi günü itibarıyla taşınacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan dükkânlar, tarihi Maksem’in Taksim Meydanı’na bakan, İstiklal Caddesi’nin hemen başlangıcındaki bölüme inşa edilmişti. 50 yıldır Taksim’de çiçek satan Ahmet Yorgun, yapılanların sevindirici olduğunu söyledi.
Tünel girişine taşınacak
Taksim meydanındaki çiçek satış birimleri, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 9 Mart 2018 tarihli kararıyla uygun görülen, Tarlabaşı Bulvarı’nın Taksim tüneli giriş bölümü üzerindeki dönüşü ile seyir terası arasına taşınacak.