Taksim'de ünlü işadamına silahlı saldırı

T24 - Ceylan Intercontinental Otel'in ortaklarından Mahmut Ceylan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Ceylan'ın saldırı sırasında araçta bulunmadığı öğrenilirken, aracın şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.





İstanbul Beyoğlu'ndaki Ceylan Intercontinental Otel'in ortaklarından Mahmut Ceylan'ın 06 MBC 55 plakalı aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırı saat 21.30 sıralarında Taksim'deki Ceylan Intercontinental Otel önünde meydana geldi. Araçla saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen saldırganlar, yine geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.



Mahmut Ceylan'ın araçta bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırıda Ceylan'ın şoförü Ramazan Selçuk (48) vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır şekilde yaralandı.



Selçuk, ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Selçuk'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.



