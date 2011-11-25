T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Taksim'de ünlü işadamına silahlı saldırı

Ceylan Intercontinental Otel'in ortaklarından Mahmut Ceylan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

25 Kasım 2011 02:00

T24 - Ceylan Intercontinental Otel'in ortaklarından Mahmut Ceylan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Ceylan'ın saldırı sırasında araçta bulunmadığı öğrenilirken, aracın şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



İstanbul Beyoğlu'ndaki Ceylan Intercontinental Otel'in ortaklarından Mahmut Ceylan'ın 06 MBC 55 plakalı aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.


Saldırı saat 21.30 sıralarında Taksim'deki Ceylan Intercontinental Otel önünde meydana geldi. Araçla saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen saldırganlar, yine geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.


Mahmut Ceylan'ın araçta bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırıda Ceylan'ın şoförü Ramazan Selçuk (48) vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır şekilde yaralandı.


Selçuk, ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Selçuk'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24