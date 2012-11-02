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Yaşam

Taksim'de toplu taşıma güzergahında değişiklik yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım araçlarının Taksim Meydanı yeni güzergahları açıklandı

02 Kasım 2012 14:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 5 Kasım 2012 Pazartesi günü başlayacak olan Taksim Meydanı Düzenleme çalışmaları sebebiyle, Taksim Meydanında İETT Otobüsü ve Taksi-Dolmuşların bekleme ve yolcu aktarma düzeninde değişiklikler yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım araçlarının Taksim Meydanı Yeni Güzergahları şöyle olacak:

- Taksim Meydanındaki çalışmalar sırasında ve sonrasında Taksim’deki Metro ve Füniküler’in erişiminde ve çalışmasında herhangi bir değişiklik olmayacak.

- Taksim Meydanındaki çalışmalar sırasında; Şişhane yönünden gelip, son durağı Taksim olan hatlarda İETT Otobüsleri, Tarlabaşı Bulvarı’nda çalışmaların başladığı bölgeye gelmeden yolcularını indirip U dönüşü yaparak tekrar Şişhane yönüne dönecekler.

- Harbiye yönünden gelen otobüsler içinde son durağı Taksim olanlar ise; Divan Oteli-Asker Ocağı Caddesi-Mete Caddesi - Taksim Meydanı’na gelip aynı güzergahtan geri dönecekler.

- Harbiye yönüne gidecek otobüsler; Tarlabaşı Bulvarı - Taksim Meydanı - Mete Caddesi-Asker Ocağı Caddesi (Divan Oteli önü) üzerinden Harbiye yönüne gidecekler.

- Tarlabaşı yönüne gidecekler ise Abdülhak Hamit Caddesi (eski elektrik idaresinin bulunduğu yol) üzerinden Şişhane yönüne devam edecekler.

- Taksi-Dolmuşlar halen kullanılan bekleme yerlerinin 100 metre kadar gerisinde konuşlanarak, İETT Otobüsleri gibi, Geçici Trafik Güzergahını kullanacaklar.


Taksim Meydan Düzenlemesi çalışmaları tamamlandıktan sonra ise;

- Taksim Meydanı'na artık hiçbir otobüs giremeyecek.

- Taksimde durak yapan transit geçen hatların hepsi Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi’ni kullanacak. Bu sebeple araç altgeçidi içinde 2 şeritli olmak üzere otobüs durakları inşa edilecek.

- Otobüsler Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yolcu indirme-bindirme yaparak geri dönecek.

- Harbiye yönüne gidecekler, yapımına başlanacak olan tünelin altgeçidini ve altgeçitteki otobüs duraklarını kullanarak Taksim Meydanına ulaşabilecekler.

- Harbiye yönünden gelen araçlar da Divan Oteli önündeki kavşakta indi bindi yaptıktan sonra, yeni yapılacak U dönüşünden geri dönecekler. Diğer toplu ulaşım araçları da aynı şekilde çalışacak.

- Tünel altgeçidinde otobüsten inen yolcular Taksim Metrosu ve Füniküler’e direkt olarak bağlanabilecek.

- Daha önce son durağı Taksim olan hatların düzenleme sonrası son durakları Tarlabaşı olacak.

- Taksim Meydanı’nda trafiğin yeraltına alınması çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca hayata geçiriliyor.

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