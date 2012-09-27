Taksim'de taksici dehşetine bir yenisi daha eklendi

Beyoğlu’nda yol verme tartışmasında 5 taksici, bir sürücüyü dövdü. Yüzü kanlar içinde kalan Suat Aslan’ı döven taksiciler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Polis, araç plakalarından tespit ettikleri taksi şoförlerini gözaltına aldı.

Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aracıyla Sıraselviler Caddesi’nden Taksim Meydan istikametine giden Suat Aslan’la taksiciler arasında yol verme kavgası çıktı. Aslan’la taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Arkadaşlarının kavga ettiklerini gören diğer taksi şoförleri de Aslan’a saldırmaya başladı. Bir anda sayıları artan taksiciler, Aslan’ı tekme tokat dövdü. Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan Aslan’ı döven taksiciler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aslan, taksiciler tarafından dövüldüğünü söylerken, görgü tanıkları, beş taksi şoförünün Aslan’ı dövdüğünü söyledi.

4 kişi gözaltında

Olay yerine gelen trafik polisleri Aslan’ı döven taksicilerin araç plakalarını telsizle anons ederek asayiş birimlerine haber verdi. Beyoğlu Öneyici Ekipler Amirliği’ne bağlı polislerin bölgede yaptıkları çalışma sonucu olaya karışan taksi şoförleri gözaltına alındı.