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Yaşam

Taksim'de polis müdahalesi, 13 gözaltı

Çocuğu gözaltına alınan bir kadın ağlayarak, polislerden oğlunu göstermelerini istedi. Ancak polis kadına, gözaltına altına alınan ve çevik kuvvet otobüsünde bulunan oğlunu göstermedi

28 Eylül 2013 22:57

Gezi Parkı girişinde bulunan merdivenlerde, Gezi olayları sırasında telef olan hayvanlar için basın açıklaması yapmak isteyen Yeryüzü Özgürlük Derneği üyelerine polis müdahale etti. Olaylar sırasında 13 kişi gözaltına alındı.

Gezi Parkı merdivenlerinde girişleri denetlemek üzere zincir oluşturan polis, basın açıklaması yapmak isteyen göstericileri kalkanlarıyla İstiklal Caddesi ve Sıraselviler caddesine doğru itti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olaylar sırasında hayvanseverlerden bazıları ezilme tehlikesi geçirirdi. Çocuğu gözaltına alınan bir kadın ağlayarak, polislerden oğlunu göstermelerini istedi. Ancak polis kadına, gözaltına altına alınan ve çevik kuvvet otobüsünde bulunan oğlunu göstermedi. Kadın, "Ben 30 yıllık memurum. 30 yıl bu devlete hizmet verdim" diyerek polise tepki gösterdi.

Eyleme destek vermek üzere merdivenlere gelen Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Türkiye Merkezi Başkanı Tarık Günersel, polisin tutumunu eleştirerek “Hayvan hakları ile ilgili açıklama yapmak üzere Gezi Parkı'nın önünde geldik. Duyarlı insanlar davet etti, biz de geldik. Ancak polisler en doğal hakkımıza bile engel çıkarıyor" diye konuştu. Olaylar sırasında 13 kişi gözaltına alındı. 

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