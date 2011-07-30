Taksim'de masa gerginliğine müşteriler de katıldı

T24 - Beyoğlu Belediyesi'nin işyerlerinin önündeki masa ve sandalye denetimi dün gece müşteriyle zabıtayı karşı karşıya getirdi. Bir masaya gelen zabıtalar müşterilerin sandalye ve masalarını zorla almak istedi. Sinirlenen müşterilerle zabıtalar arasına giren sokak esnafı zabıtalara 'Zabıta dışarı', 'Burası Beyoğlu buradan çıkış yok' şeklinde tepki gösterdi.







Beyoğlu Belediyesi'nin bir haftadan beri gerçekleştirdiği masa ve sandalye operasyonu dün gece de devam etti. Yasağa uymayan sokaklarda denetimlerini sıkılaştıran zabıtalar, esnaf ve müşterilerle karşı karşıya geldi.



Taksim Mis sokakta denetime gelen zabıtalar dışarı konan masa ve sandalyeleri toplamak istedi. Dışarıda arkadaşlarıyla oturan bir gruba yönelen zabıtalar müşterilerin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı. Bu sırada esnaf ve sokaktaki diğer insanlar zabıtaları ıslıklayarak 'Zabıta dışarı' , 'Burası Beyoğlu buradan çıkış yok' sloganı attı.



Masadan kalkmayacaklarını söyleyen müşterilerle zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. İşyeri sahibi de daha fazla gerginlik yaşanmaması için müşterilerin masa ve sandalyelerini kaldırmak zorunda kaldı. Esnaf ve müşterilerin gösterdiği tepkiden sonra sokaktan ayrılmak zorunda kalan zabıtalar, tartıştıkları müşteriler için polise 'bunları sonra alırız' demesi dikkat çekti.





