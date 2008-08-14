Taksim'de Latin rüzgarları

Talimhane bölgesinin otel işletmelerinden Larespark Hotel, Eresin Taksim Premier, Nippon Otel, Grand Öztanık, Eterno Hotel ve The Madison Hotel bir araya gelerek 15 Ağustos Cuma akşamı Talimhane’de Latin ve Karayip rüzgarı estirmeye hazırlanıyorlar. Bir geceliğine bir karnaval havasında geçecek etkinlik, Brezilya’dan bu özel gece için gelen ve Milton Lopes Show ekibine eşlik edecek Samba ve Latin dansçılarının ve müzisyenlerinin Talimhane caddelerindeki yürüyüşleriyle başlayacak. Gece boyunca sürecek “Samba Show”lar, Ateş Dansçıları ve çeşitli animasyonlarla Talimhane sokaklarında karnaval coşkusu yaşanacak.



Gecede birbirinden renkli ve dikkat çeken kıyafetleri ile İstanbullulara keyifli bir eğlence yaşatacak Brezilyalı dansçıların ardından, Latin şarkıcılardan oluşan ünlü ‘Los Chicos de Cuba’ grubu sahne alacak. Türkiye’nin en iyi Latin müzik DJ’i ‘DJ FOX’un müzikleri ile daha da renklenecek karnavalın en büyük sürprizi dünyaca ünlü performans sanatçıları Gatto Gabriel ve Stee-Loo’nun bir araya gelerek kurdukları ‘Latin Lovers’ müzik grubu. Grubun üyelerinden Gatto Gabriel en son geçtiğimiz aylarda Marc Anthony’nin Hollanda da gerçekleşen muhteşem konserinde performans sergilemişti.



Gece, katılımcı otellerin kapılarını tüm Latin severlere açarak düzenleyecekleri ‘After Party’ ile uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir tat bırakarak son bulacak.



Karnaval Akışı: 15 Ağustos 2008



19.00 – 19.30: Street Parade

19:30 – 19.45 : Samba Show

19:45 – 20:00 :DJ

20.00 – 20.45: Los Chicos de Cuba Konseri

20.45 – 21.00: DJ

22.00 – 22.15:Samba Show

22.15 – 23.00:Latin Lovers

23.00 – 24.00: DJ

24:00 : After Party