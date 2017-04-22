Taksim'de lale nöbeti

Taksim meydanındaki altyapı çalışmasının ardından alanın beton bir görünüme bütünmesi, uzun süredir vatandaşların tepkisini çekiyordu. Taksim'deki bu gri görüntü geçtiğimiz hafta “İstanbul Lalesiyle Buluşuyor” sloganıyla düzenlenen İstanbul Lale Festivali çerçevesinde alana konulan lale saksıları ile değiştirilmek istendi ancak bu kez de çiçeklerin başında bekleyen güvenlik görevlileri dikkat çekti.

Taksim'e hafta başında getirelen lalelerin bazı vatandaşlar tarafından kopartılarak taplanmak istemesi, bazı Arap turistlerin de içlerine yatarak fotoğraf çektirmek istemesi üzerine belediye özel güvenlik ekipleri ile korumaya aldı.

DHA'da yer alan habere göre 12.'si düzenlenen İstanbul Lale Festivali'nde 143 bin lalenin bulunduğu Taksim meydanında bulunan görevlilerden biri "Burayı boş bırakırsak bir gün içinde talan olur. Bazı Arap turistler içine girip resim çektirmek istiyor hatta içine uzananlar bile olmak istiyor, bizim insanımız da kopartıp toplamak istiyor. Festival boyunca buradayız" dedi.