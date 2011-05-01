-TAKSİM'DE KUTLAMA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı, işçi ve memur sendikaları konfederasyonları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden oluşan kortejlerin Taksim Meydanı'nda yerlerini alması ile başladı. 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin ortak açıklaması, DİSK Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yurtsever tarafından okundu. Yurtven, ''Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yol arkadaşlarımız, devrimciler, işçiler merhaba'' diyerek başladığı konuşmasında, ''İşçiler, emekçiler, kamu çalışanları, işsizler, mimarlar, mühendisler, doktorlar, sağlık çalışanları, sanatçılar, aydınlar, yoksullar, dışlanmışlar, ezilenler sosyalistler, demokratlar, kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar, yüreği bu memleketin mutluluğu için atanlar hepinize tertip komitesi adına hoş geldiniz'' dedi. Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Yurtseven, 1 milyon yüreğin bu meydanda, milyonlarca yüreğin de ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs alanlarında attığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''İnanıyoruz ki bu ses Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sesi olacaktır. Bu ses, işsizliğe, açlığa, yoksulluğa karşı söylenmiş en güçlü cevap olacaktır. Bu ses, eşitliğin, özgürlüğün, barışın sesi olacaktır. Bu ses baskıya direnenlerin, teslim olmayanların haykırışı olacaktır. Bu ses, ülkemizde ve Ortadoğu'da emperyalist saldırganlara karşı haykırış olacaktır. Kapitalist sistemin yarattığı ekolojik tahribata, yoksulluğa, işsizliğe karşı emeğin haykırışı olacaktır.'' Yurtseven, daha sonra alanda bulunanları, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda, 1989'da Şişhane'de ve 1996'da Kadıköy'de öldürülenlerin özgürlüğü ve demokrasi mücadelesinde yitirilen yüzlerce insan anısına saygı duruşuna davet etti. Alandaki topluluğun bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından ölen işçilerin isimleri okundu. Alanda bulunanlar ''Burada'' diye yanıt verdi. Ardından da Ruhi Su Dostlar Korusu ve sanatçılar, ''1 Mayıs Marşı''nı okudu. Emek ve meslek örgütleri adına ortak açıklama da direnişte olan 2 işçi tarafından okundu. -İSTENMEYEN OLAYLAR- Bu arada, DİSK kortejinin Taksim Meydanı'na ulaşmak üzere kullandığı Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan polis kontrol noktasında, kısa süreli arbede yaşandı. Bazı kişilerin bu sırada bariyerleri tekmelediği ve yıkmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çıkarak terör örgütü elebaşının resminin yer aldığı bir bez parçası çıkartan maskeli bir kişi, daha sonra anıttan inerek ayrıldı. Ayrıca, barikatı aşarak anıta tırmanan bir grup da Atatürk heykelinin boynuna BDP flaması bağladı. Ellerinde parti bayraklarını sallayan ve yüzleri örtülü olan grup, anıttaki heykellerin üzerine oturarak kutlamayı izledi. -VAN VALİSİ İŞÇİLERLE HALAY ÇEKTİ Van Valisi Münir Karaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle işçilerle birlikte kutlamalara katıldı. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri sendikası (Tes-İş) tarafından, İpekyolu Caddesindeki Özel İdaresi bahçesinde düzenlen, 1 Mayıs kutlamalarına katılan Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, İşçi bayramı, emek ve dayanışma gününü kutladığını belirtti. Dünyanın her yerinde işçilerin emek ve hakları için meydanlarda olduğunu bildiren Karaloğlu, ''Bu meydanlarda kendi haklarını savunuyorlar. Tek temennimiz odur ki hiç bir meydanda gerginlik olmasın, kargaşa olmasın. Tüm meydanların barış ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyoruz. İşçi kardeşlerimizin emeklerine saygı duyulmasını istiyoruz.'' dedi. Tes-İş Van Şube Başkanı Naif Balandı ise bugün işçi bayramını kaderciliğin ötesinde bir bayram havasıyla geçtiğini söyledi. Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindeki sendika temsilcileri işçilerle birlikte halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.