-Taksim'de ''KCK operasyonu'' protestosu İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Taksim'de bir grup, PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonları protesto etti. Taksim Meydanı'nda toplanan gruptakiler, sloganlar eşliğinde Galatasaray'a kadar yürüdü. Burada grup adına yapılan basın açıklamasında, KCK operasyonlarındaki gözaltılar protesto edildi. Yürüyüşe katılan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü operasyonlarda Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın da gözaltına alındığını ileri sürdü. Protestocu grup, açıklamaların ardından dağıldı.