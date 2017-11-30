Taksim'de kaza: 1 yaralı

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda, önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan sürücünün, acı içinde bağırdığı görüldü.

Kaza saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Taksim Mete Caddesi\'nde motosikleti ile ilerleyen Oğuz Çakır, iddiaya göre yaya olarak önüne çıkan bir kadına çarpmamak için direksiyon kırdı. Motosiklet üzerinde hakimiyetini kaybeden Çakır, savrularak yakklaşık 20 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını gören çevredekiler, yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra, kaza yerine gelen sağlık ekipleri, acı içinde bağıran yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kazayı gören kişi \"Kız karşıdan karşıya geçiyordu, bir anda motosikletin önüne çıktı. Motosikletli ona vurmamak için direksiyon kırdı toparlayamadı, düştü ve bayağı sürüklendi\" diye konuştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Oğuz Çakır tedavi altına alındı.

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