Taksim’de kadını kaçırıp arkadaşıyla birlikte tecavüz etti!

İstanbul’un en işlek, en çok polisin olduğu yerlerinden Taksim’de bir erkek iki kadından birini bıçakladı, diğerine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti.

Taksim'de 4 ay önce yaşanan olayda, iki kadın evlerine doğru giderken kadınlardan biri bayılarak yere düştü. Engin K. kadınlara yaklaşarak, bayılan kadını kendi evine götürmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen diğer kadını bıçakladı ve eve götürdüğü 21 yaşındaki F.H.E'ye arkadaşıyla birlikte tecavüz etti.

DHA’dan Özden Atik’in haberine göre; İstanbul'un en işlek, en çok polisin görev yaptığı caddelerinden birinde yaklaşık 4 ay önce yaşanan olay İstanbul Adalet Sarayı'nda başlayan davayla ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 21 Ocak 2017'de meydana geldi. 21 yaşındaki iki kadın, Taksim'de bir barda eğlendi. İki kadın, evlerine dönmek için taksi tutmak amacıyla Balo Sokak'tan Tarlabaşı Bulvarına doğru yürümeye başladı. Ancak kadınlardan F.H.E. yere düştü. Bu sırada yoldan geçen Engin K. kadınların yanına geldi ve düşen kadını kaldırıp omzuna aldı. Engin K., bu duruma müdahale etmek isteyen diğer kadın E.Y'ye de tekme atıp bıçakladı. Engin K. daha sonra omzundaki kadını arkadaşı Dursun A'nın evine götürdü. İddianamede, her iki şüphelinin kendinde olmayan kadına tecavüz ettikleri belirtildi.

3 sonra şikayetçi olabildi

Tecavüze uğradığını belirten F.H.E. olaydan üç gün sonra polis merkezine başvurdu. Genç kadın polise verdiği ifadesinde, “Taksi ile eve gitmek için Balo Sokak'tan Tarlabaşı Bulvarı'na inerken aşırı alkol yüzünden yere düştüm. Yüzünü hatırlamadığım bir kişi beni omzuna alarak Tarlabaşı'da bir inşaata götürdü. Burada tecavüze uğradım. Aynı kişi bu kez koluma girerek beni metruk bir binaya götürdü. Orada başka bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldım. Daha sonra bana uyuşturucu sandığım bir madde verildi. Şüphelilerden Dursun'un ismini duydum. Ertesi gün öğlen saat 13.30'da kendime geldiğimde Dursun, beni arkadaşının terk edilmiş bir binada bulduğunu söyledi. Çantamı ve cep telefonumu sordum. Gasbedildiğini söyledi, yardım edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine eşimi aramasını söyledim. Dursun'un araması üzerine eşim beni aldı" dediği öğrenildi.

Ailesinin tepkisinden korktuğu için olaydan üç gün sonra polise gittiğini belirten kadın, şüphelilerin yakalanmasını isteyerek şikayetçi oldu.

Tepki gösterince bıçaklandı

Olayda kalçasından yaralanan E.Y ise, “Yardıma gerek duymadığımızı belirttim. 'Evime gideceksiniz oğlum' dedi. Ben de 'Sen kimsin senin evine gideceğiz. Arkadaşımı yere bırak çabuk' deyince rahim bölgeme tekme attı. Acı içinde kaldım, rahim bölgemden kan geldiğini gördüm. Bu kişi arkadaşımı götürdü. Bu sırada yoldan geçen bir kadın sağ kalçamda kanama olduğunu söyleyip ambulansı aradı. Ben alkolün etkisi ile ne zaman bıçaklandığımı anlamadım. Sadece kalçamda uyuşma oldu. Beni yaralayan kişiden şikayetçiyim" diye konuştu.

Suçlamayı reddetti

Olay sonrası yakalanan Dursun A. polise verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti. Dursun A. çıkarıldığı mahkemece 25 Ocak'ta tutuklandı. Polis tarafından halen aranan 24 yaşındaki Engin K. hakkında ise savcılık yakalama kararı çıkardı. Her iki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.