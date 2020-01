Taksim'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Memur-Sen Genel Başkanlığı ve Genç Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı organizasyonuyla toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Protesto için yaklaşık iki bin kişi, İstiklal Caddesi Tünel çıkışında toplandı. Topluluk, "İsrail sanık sandalyesinde", "Kahrolsun İsrail", "Her yer Filistin, hepimiz Filistinliyiz", "İsrail ölüm kusuyor, insanlık neden susuyor" pankartları açtı.

Tünel çıkışından yürüyüşe başlayan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı topluluk, "Katil İsrail hesap verecek", "İsrail yıkılsın, Filistin'e özgürlük", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganları atıp, tekbirler getirerek Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'i protesto için toplandıklarını, bu protestonun İsrail'e cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

İlerleyen günlerde İsrail'i çok daha büyük kalabalıklarla protesto edeceklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "İsrail, dünyanın her yerinde protesto ediliyor. İsrail, her geçen gün yalnızlaşıyor. Filistin'de kadın ve çocukları vurmakla kendi sonunu hazırladı. İsrail'i protesto eden kalabalıklar her geçen gün artacak, malları boykot edilecek. Cumartesi günü de İsrail Başkonsolosluğu önünde bir eylem yapacağız."

Yürüyüşe, Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Durali Baki, Genç Memur-Sen İstanbul İl Başkan Vekili Furkan Kayaduman ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.