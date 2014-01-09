Taksim'de HDP eylemine polisten sert müdahale

HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu grubun Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti.

HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, Galatasaray Meydanı'ndan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na yürümek istedi. Polis grubun İstiklal Caddesi 'nde yürüyüşüne izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Biber gazının da kullanıldığı müdahale sonrası Galatasaray Meydanı'nda gerginlik sürüyor.