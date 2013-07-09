T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'de havaya ateş açan otel sahibi: Silahı attım

Gezi Parkı'nın yeniden kapanmasını protesto eden göstericilerin arasında havaya ateş eden Adnan Subaşı, silahı attığını söyledi

09 Temmuz 2013 17:26

Gezi Parkı'nın açılarak tekrar kapatılmasını protesto eden göstericilerin arasında havaya ateş açan Palmiye Otel'in sahibi Adnan Subaşı'nın olaydan sonra ruhsatsız tabancayı attığı ortaya çıktı. Hürriyet İnternet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, İmam Adnan Sokağı'nda meydana gelen olayda kullanılan tabanca tüm aramalara rağmen bulunamazken, Subaşı'nın herhangi bir sabıkasının bulunmadığı bildirildi.

 

Tabanca bulunamadı

 

Olayın sosyal medyada duyulması ve görüntülerin yayınlanmasının ardından Adnan Subaşı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adnan Subaşı'nın, üzerine kayıtlı bir silahının bulunmadığı belirlendi. Adnan Subaşı'nın emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edileceği belirtildi. Subaşı'nın ifadesinde havaya ateş ettiği tabancayı olayın ardından attığını söylediği iddia edildi. Tüm aramalara rağmen söz konusu tabanca bulunamadı.

 

Göstericiler sağa sola kaçıştı


Bir tanık, "Saat 19.00 sıralarında bir grup sokağa geldi. Otele girmeye çalıştılar. Otel sahibi izin vermek istemedi. Diğer esnaflar da tartışmanın olduğu yere geldi. Tartışma büyüdü. Göstericiler zorla içeri girmeye çalışıyordu. Tam bu sırada otel sahibi belindeki tabancayı çıkardı ve 'Dağılın lan' diyerek havaya ateş açtı. Göstericiler de sağa sola kaçıştı" dedi.
 

ETİKETLER

gezi parkıtaksimistanbulsilahadnan subaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24