Taksim'de havaya ateş açan otel sahibi: Silahı attım

Gezi Parkı'nın açılarak tekrar kapatılmasını protesto eden göstericilerin arasında havaya ateş açan Palmiye Otel'in sahibi Adnan Subaşı'nın olaydan sonra ruhsatsız tabancayı attığı ortaya çıktı. Hürriyet İnternet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, İmam Adnan Sokağı'nda meydana gelen olayda kullanılan tabanca tüm aramalara rağmen bulunamazken, Subaşı'nın herhangi bir sabıkasının bulunmadığı bildirildi.

Tabanca bulunamadı

Olayın sosyal medyada duyulması ve görüntülerin yayınlanmasının ardından Adnan Subaşı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adnan Subaşı'nın, üzerine kayıtlı bir silahının bulunmadığı belirlendi. Adnan Subaşı'nın emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edileceği belirtildi. Subaşı'nın ifadesinde havaya ateş ettiği tabancayı olayın ardından attığını söylediği iddia edildi. Tüm aramalara rağmen söz konusu tabanca bulunamadı.

Göstericiler sağa sola kaçıştı



Bir tanık, "Saat 19.00 sıralarında bir grup sokağa geldi. Otele girmeye çalıştılar. Otel sahibi izin vermek istemedi. Diğer esnaflar da tartışmanın olduğu yere geldi. Tartışma büyüdü. Göstericiler zorla içeri girmeye çalışıyordu. Tam bu sırada otel sahibi belindeki tabancayı çıkardı ve 'Dağılın lan' diyerek havaya ateş açtı. Göstericiler de sağa sola kaçıştı" dedi.

