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Politika

Taksim'de Fransa konsolosluğu önünde SDP gösterisi

Sosyal Demokrat Parti (SDP) üyesi 150 kişinin Fransa konsolosluğu önünde yaptığı eyleme polis biber gazı ile müdahele etti

14 Şubat 2013 20:03

Taksim'de Fransa konsolosluğu önünde Sosyal Demokrat Parti (SDP) üyeleri gösteri yaptı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahele etti. Öğle saatlerinde Fransız konsolouğu önünde 150 kadar SDP'li toplandı. "Fransa Mali'den defol" sloganları atan göstericiler, ellerindeki kırmızı boyaları konsolosluk binasına fırlattılar.

Polis konsolosluğun önüne demir bariyer çekerken göstericiler eylemlerini sürdürdü. Polisin müdahelesi ardından İstiklal Caddesi biber gazına boğuldu. Göstericiler Tarlabaşı'na kaçtılar. İstiklal caddesi ise savaş alanına döndü. 

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