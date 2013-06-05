Taksim'de şölen havası

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Köşk'te BDP'lı Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmeden çıkan "eylemler şölene dönüşmeli" mesajın ardından bu akşam Taksim Meydanı'ndaki eylemciler şarkılarla eğlendi.

Beşiktaş Kartal heykelinde toplanan yaklaşık 300 kişi de, Akaretler yokuşundan Osmanbey'e çıktı. Yürüyüş sırasında katılanlarla birlikte sayı yaklaşık 2 bin kişiye çıktı. Kalabalık sloganlar eşliğinde Taksim'e doğru yürüdü.