T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'de şölen havası

Taksim Meydanı önceki günlerden farklı olarak eylemciler, polis müdahalesi olmadan şarkılar, türküler eşliğinde eğlendi

05 Haziran 2013 02:46

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Köşk'te BDP'lı Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmeden çıkan "eylemler şölene dönüşmeli" mesajın ardından bu akşam Taksim Meydanı'ndaki eylemciler şarkılarla eğlendi. 
 
Beşiktaş Kartal heykelinde toplanan yaklaşık 300 kişi de, Akaretler yokuşundan Osmanbey'e çıktı. Yürüyüş sırasında katılanlarla birlikte sayı yaklaşık 2 bin kişiye çıktı. Kalabalık sloganlar eşliğinde Taksim'e doğru yürüdü.
 

Çarşı'dan açıklama

 
İnternet sitesinden yapılan açıklamada Çarşı grubu, "Büyük Beşiktaş taraftarlarına sesleniyoruz; Çarşı'yı kimse paravan olarak kullanmasın. Çarşı'nın üzerinden kimse çıkar sağlamasın. Provokasyonlara sebebiyet verilmesin. Halkın malına zarar verilmesin" dedi. Beşiktaş semtinin esnafı, emekçisi ve bütün Beşiktaş halkı zarar gördüğünü belirten grup, 'Taraftarlarımız semtimizin daha büyük zarar görmemesi için özen göstermelidir. Semtimizi olası olaylardan uzak tutalım. Beşiktaş semtine sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

gezi parkıtaksimeylemcilerşölensırrı süreyya önder

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24