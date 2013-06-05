Taksim'de şölen havası

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Köşk'te BDP'lı Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmeden çıkan "eylemler şölene dönüşmeli" mesajın ardından bu akşam Taksim Meydanı'ndaki eylemciler şarkılarla eğlendi.
Beşiktaş Kartal heykelinde toplanan yaklaşık 300 kişi de, Akaretler yokuşundan Osmanbey'e çıktı. Yürüyüş sırasında katılanlarla birlikte sayı yaklaşık 2 bin kişiye çıktı. Kalabalık sloganlar eşliğinde Taksim'e doğru yürüdü.
Çarşı'dan açıklama
İnternet sitesinden yapılan açıklamada Çarşı grubu, "Büyük Beşiktaş taraftarlarına sesleniyoruz; Çarşı'yı kimse paravan olarak kullanmasın. Çarşı'nın üzerinden kimse çıkar sağlamasın. Provokasyonlara sebebiyet verilmesin. Halkın malına zarar verilmesin" dedi. Beşiktaş semtinin esnafı, emekçisi ve bütün Beşiktaş halkı zarar gördüğünü belirten grup, 'Taraftarlarımız semtimizin daha büyük zarar görmemesi için özen göstermelidir. Semtimizi olası olaylardan uzak tutalım. Beşiktaş semtine sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.