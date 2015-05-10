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Taksim'de eylem yapan Suriyelilere polis müdahalesi!

Türkiye'ye gelen Suriyeli Kürtlerden oluşan gruptan 5 kişi gözaltına alındı

10 Mayıs 2015 19:32

Taksim'de, İran'ın Mahabad kentinde tecavüzden kurtulmak isterken, çalıştığı otelin dördüncü katından atlayarak intihar ettiği belirtilen Farinaz Hosreveniin, eylem yapmak isteyen bir gruba polis müdahale etti. Türkiye'ye gelen Suriyeli Kürtlerden oluşan gruptan 5 kişi gözaltına alındı. 

Taksim Meydanı'nda saat 14.30 sıralarında toplanan yaklaşık 100 kişi, İran'da cinsel saldırıdan kurtulmak için intihar ettiği iddia edilen Ferinaz Hosreveni'nin fotoğraflarını açtı.. Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi bayrağı taşıyan grup slogan atmaya başladı. Bu sırada ilk müdahale meydanda bekleyen sivil polislerden geldi.  

Özgür Eren'in DHA'da yayımlanan haberine göre, polisler grubu ellerindeki bayrakları almaya çalıştı. Bir süre sonra gelen takviyeekiplerin yardımıyla grup  meydandan uzaklaştırıldı. Gruptan bazılarının direnmesi üzerine polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada küçük çaplı arbede yaşandı. Aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu grup, çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle, Tarlabaşı Caddesi yönünde dağıldı. Gözaltına alınan 5 kişi,  polis merkezine götürüldü.

 

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