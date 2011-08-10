Taksim'de dehşet anları: 1 ölü, 1 yaralı

T24 - Taksim’in en işlek caddelerinden birinde dehşet dakikaları yaşandı. Saldırganın kurşun yağdırdığı kişi ölürken, seken kurşunlar yoldan geçmekte olan bir kişiyi de yaraladı.









Beyoğlu Taksim Caddesi’ndeki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Refik Elibol, cadde ortasında Hasan Sağlam’ı onlarca kişinin gözü önünde kurşun yağdırdı. Hasan Sağlam vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan Ata Dörtbölük de seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.



Saldırgan silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Saldırgan Refik Elibol’un, Taksim’de bir apart otel işlettiği hayatını kaybeden Hasan Sağlam’ın da aynı cadde üzerinde bir oto kiralama şirketinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.







