Taksim'de, belediye başkanları ve konsoloslar 'teröre karşı' kol kola yürüdü

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıyı protesto etmek için çok sayıda ülkenin başkonsolosu ve ilçe belediye başkanları teröre tepki yürüyüşü düzenledi. Teröre tepki yürüyüşüne katılan Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Henri Vantieghem, "İstanbul ve Brüksel’de gerçekleşen terör saldırıları oldu. Nedeni de çok kozmopolit yerler olması. Birlik ve beraberlik içinde teröre karşı savaşmamız gerekiyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Taksim İstiklal Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen bombalı saldırının ardından teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter, İsrail Başkonsolosu Shai Cohen, Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Henri Vantieghem başta olmak üzere toplam 20 ülkenin başkonsolosu İstiklal Caddesi üzerinde teröre karşı yürüdü. Tünel Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte katılımcılar kol kola patlamanın olduğu noktaya yürüdü.

Öte yandan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri de Taksim Meydanı'nda biraraya geldi. Her iki grup aynı anda patlamanın olduğu noktaya doğru yürüyerek, teröre tepki gösterdi.

"Birlik içinde teröre karşı savaşmamız gerekiyor"

Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Henri Vantieghem, teröre karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Beyoğlu’ndaki terör saldırısına karşı Türkiye’nin yanında olmak için buradayız. Burada birçok ülkeden vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul ve Brüksel’de gerçekleşen terör saldırıları oldu. Nedeni de çok kozmopolit yerler olması. Birlik ve beraberlik içinde teröre karşı savaşmamız gerekiyor. Terörizmi yok etmek için birlik beraberlik içinde olmalıyız" şeklinde konuştu.



ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter ise, "Teröristler İstanbul ve Brüksel'i vurdu. Terörizme karşı birlikte olmalıyız" dedi. Charles F. Hunter ardından Türkçe, ”Türkiye'nin başı sağ olsun. terörizme karşı birlik olmalıyız. Geçmiş olsun beraber olmalıyız" diye konuştu.

"Terör dünyanın problemi"

Beraberindekilerle dev Türk bayrağı eşliğinde teröre tepki için yürüyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Terörü ve terörizmi lanetliyoruz. Görünen o ki bugün de Belçika'da çok acı ve talihsiz bir olay yaşandı. Brüksel'de 3 tane bomba patladı. Görünen o ki bu dünyanın problemi. Ne sadece Paris'in, ne Ankara'nın, ne İstanbul'un ne Brüksel'in problemi. Bu adeta durgun suya bir taş atarsınız, bütün her tarafı etkiler. Şuanda dünya böyle bir terörizm belasıyla muhatap. Zaten terörizmin temel amaçlarından bir tanesi insanları sindirmek, korkuyu oluşturmak. Adeta toplumun kimyasını bozmaktır. Biz de Fatih olarak, Fatih'te turizmciler, esnaflar olarak burada arkadaşlarımıza, İstiklal'deki arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Bunun birlik ve bütünlük içinde aşılacağına inanıyoruz" dedi.

Başkan Demir, esnafa karanfil dağıtarak, moral verdi.

"Terör kimseyi ayırmıyor"

19 Mart Cumartesi sabahında terörün İstiklal Caddesi'ni vurduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İnsanlığa kastetti, insanlarımızı öldürdü. Burada yapılan saldırının sadece bize değil, insanlığa ve insanlarımıza olduğunu söylemiştik. Biliyoruz ki terör kimseyi ayırmıyor. Alev-Sünni ayırmıyor, Türk-Kürt ayırmıyor. Kimseyi ayırmadan hepimize kastediyor. Bugün aynı haberleri bu sefer Brüksel'den duyduk. 30'a yakın ölüm var ve oradaki insanların da acısını paylaşıyoruz. Terör sadece Bağdat'ta, Musul'da değil, sadece Diyarbakır'da değil, Paris'i de Brüksel'i de vuruyor" ifadelerini kullandı.



Çeşitli ülkelerin başkonsoloslarının yürüyüşe katılarak destek verdiğini söyleyen Başkan Demircan, yürüyüşün ardından Belçika Başkonsolosluğu'na giderek taziyelerini ileteceklerini dile getirdi.

"Bütün insanlık için terör dursun diyoruz"



AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise, "Bugün burada yapmış olduğumuz yürüyüş aslında içinden geçmiş olduğumuz süreçte bütün insanlığın el ele yürüyebildiği ve teröre karşı tek ses, tek yürek olabildiğimizi gösteren bir yürüyüştü. Burada belediye başkanlarımız, konsoloslarımız hep birlikteyiz. Biz burada ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizi kaybettik. Bugün coğrafyamızda insanlar öldürülüyor. Ülkemizde ciddi anlamda terör örgütleri bir araya gelip, Türkiye'ye adeta meydan okuyorlar. Bu meydan okumanın sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'nin demokrasisine, bütün değerlerimize ve bugün Brüksel'de yaşanan olaylar sonrası tekrar gördük ki, terör sadece Ankara'da değil, Paris'te, İstanbul'da değil, Brüksel'de değil, terör her yerde insanlık adına her birimizin karşısında durması gereken en büyük insanlık suçudur. Bütün insanlık için terör dursun diyoruz" diye konuştu.