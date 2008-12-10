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Yaşam

Taksim'de barda silahlı saldırı: 3 ölü

İstanbul Taksim'de bulunan 'Rıddım' isimli barda kıskançlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

10 Aralık 2008 02:00

Taksim'de 'Rıddım' isimli barda çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. 

Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bulunan 'Rıddım' isimli barda dün akşam saatlerinde silahlı kavga çıktı. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen Murat Uygur (24), bara gelerek, kız arkadaşının yanındaki 2 kişiye kurşun yağdırdı. Yavuz Yıldır ile üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen bir kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası Uygur, bir kurşunu da kafasına sıktı. Ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Uygur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, barda bulunanları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürdü.




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