Taksim'de bakım evindeki çocuklara fuhuş yaptırdıkları iddiası; 3 gözaltı!

Taksim'deki, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (BSRM) mahkemelerin ve ailelerin teslim ettiği küçük yaştaki kız çocuklarına para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla kurumun eski müdürü ve 2 müdür yardımcısı gözaltına alındı.

İddialar üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılan merkezin eski müdürünün de hakkında açılan idari soruşturma sonucu açığa alındığı ortaya çıktı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, bir yıl önce, Taksim Tarlabaşı'nda bulunan BSRM'deki küçük yaştaki kız çocuklarının merkezde görevli yöneticiler tarafından para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı yapıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddialarla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, ihbarda adı geçen kişileri telefon ve fiziki takip altına aldı.

BSRM'de, mahkemelerin boşanmış ailelerin çocuklarını teslim ettiği yaşları 10 ile 17 arasında değişen çoğunluğu kız 40 çocuğun kaldığı belirlendi.

İddiaya göre yapılan çalışmada, BSRM müdürü A.K, yaşları 10 ile 17 arasında değişen çocuklarla ilişkiye girecek kişileri ayarlıyordu. Daha sonra ayarladığı kişilerle çocukların belirlenen bir adreste buluşmalarını sağlıyordu. Para karşılığı ilişkiye girmeleri sağlanıyordu. Bazı kişileri de merkeze getiriyordu. Fuhuş için merkezden çıkardığı kız çocukları hakkında daha sonra emniyete kayıp başvurusu yapıyordu.

Yapılan tespitler savcılık ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile paylaşıldı. Bakanlık A.K hakkında idari soruşturma başlattı ve açığa aldı. Merkez de iki ay önce kapatıldı.

Savcılık talimatıyla ekipler dün sabah operasyon başlattı. A.K ve olayla bağlantılı 1'i kadın 2 müdür yardımcısı da gözaltına alındı. 3 kişi, emniyette sorguya alındı. 3 kişinin emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilecekleri belirtildi. Mağdur çocukların ifadeleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde psikolog eşliğinde alındı. Soruşturmanın sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.