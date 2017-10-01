 TAKSİM'DE ADIYAMANLI TÜTÜNCÜLERDEN EYLEM

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Adıyamanlı tütün üreticileri ve satıcıları, TBMM gündeminde olan yeni torba yasada yer alan sarma sigara satışına karşı yapılacak düzenlemeleri protesto etti.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, “Emek bizim, tütünüme dokunma\", “Tütün ekmektir, ekmeğime dokunma\" şeklinde slogan attı.

Grup adına tütün üreticisi Haydar Bekmezci basın açıklamasını okudu.

Bekmezci, “Devlet yetkilileri son olarak tütünün terörle beslendiğini iddia ederek bu geçim kaynağını kurutmaya çalışıyor. Bu çerçevede onlarca tütüne el konuluyor ve binlerce fakir fukaranın ekmeği elinde alınıyor. Devlet çiftçisine yardımcı olacağı yerde adeta açlığa mahkum etmektedir. Adıyaman tütünü ile ilgili yasal bir düzenlemenin olmayışı bizlerin ve üreticinin suçu değildir. Yasal bir düzenleme gerekir, sıkıntılar rahatlıkla giderilebilir. Bizler tütün üreticileri ve satıcıları olarak devletten elini ekmeğimizden çekmesini, yurttaşlardan da desteklerini bekliyoruz\" dedi. Grup basın açıklamasının ardında olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun slogan atması

- Basın açıklamasının okunması

- Detaylar

