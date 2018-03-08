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Taksim'de 8 Mart önlemi; TOMA ve çevik kuvvet konuşlandırıldı

İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar da demir bariyerlerle kapatıldı

08 Mart 2018 18:32

8 Mart Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde (bugün) akşam saatlerinde toplanma çağrısı yapması üzerine Taksim'de güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrilerek, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Anıtın yanında 2 çevik kuvvet otobüsü ve 1 TOMA bekletiliyor.

Ayrıca İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar da demir bariyerlerle kapatıldı. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklarda arama noktaları oluşturulacak.

 

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