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Yaşam

Taksim'de 22 tacizci yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Taksim ve Nişantaşı’nda gerçekleşen yılbaşı kutlamalarında...

01 Ocak 2012 02:00

T24  - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Taksim ve Nişantaşı’nda gerçekleşen yılbaşı kutlamalarında 22 taciz olayının yaşandığını ve kişilerin yakalandığını söyledi. 

Hüseyin Çapkın'dan taciz açıklamasıAtatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, "Yılbaşı gecesinde yaşanan taciz olaylarında toplam 22 sanık yakalandı. Geçen sene 68 taciz olayı olmuştu. 11’inin şikayetçisi vardı ve tutuklanmıştı. Alınan tedbirler doğrultusunda bu sene üçte biri oranında azalma oldu. Ayrıca bir gasp ve bir de kapkaç olayı olayı yaşandı ve şahıslar suçüstü yakalandı."


Olaylar daha da azalacak

Gazetecilerin,"Bu sene İstanbul’da yılbaşı kutlamaları daha huzurlu geçti diyebilir miyiz" sorusu üzerine, Çapkın şunları söyledi: 

"Geçen sene alınan yoğun tedbirler, basının bu olaya önem vermesi önemli bir faktör oldu. Kötü niyetli kişilerin bu tür olaylardan vazgeçmeleri ve yılmaları bunu da etkiledi. Bundan sonra daha da azalacak ve hiç olmayacağına inanıyoruz. Biz bunlara ’olay oldu’ diye bakmıyoruz. Gerek Taksim gerekse Nişantaşı’nda yılbaşı kutlamalarına katılan insanlarımız, bu yaşanılanları hiç fark etmediler. Geçmiş senelere nazaran daha huzurlu bir yılbaşını geride bıraktık."


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