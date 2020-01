Taksim'de gözaltına alınan LGBTİ bireyleri serbest bırakıldı

İstanbul’da polis LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü ve basın açıklamasına izin vermedi. Kurabiye Sokak'ta LGBTİ bayrağı açmak isteyen bireylere müdahale edilirken LGBTİ üyeleri ve Almanya Federal Meclis üyesi Volker Beck ve Avrupa Parlamentosu vekili Terry Reintke gözaltına alındı. Taksim'in ara sokaklarında yer yer müdahale devam ederken Onur Komitesi Kriz Masası 24 kişinin gözaltına alındığını 4 kişinin serbest bırakıldığını 2 kişinin de yüzünden yaralandığını duyurdu. Gözaltına alınan 20 kişi dün gece geç saatlerde serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği’nin LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü ve basın açıklamasını yasaklaması üzerine, Onur Haftası Komitesi’nin bugün yapılacak yürüyüşün formatını değiştirdiğini ve İstiklal Caddesi’nin her köşesine dağılacaklarını açıklamıştı. Komite valiliğe saat 17.00’da Tünel Meydanı’nda basın açıklaması yapmak için başvurmuştu. Ancak açıklama için bu istek “uygun görülmemişti." Bugün İstiklal Caddesi’nde diğer günlere nazaran polis sayısında büyük bir artış vardı. Saat 16:00’dan itbaren açıklama için seçilen Tünel Meydanında polis gazetecilerin bile durmasına izin vermiyor. Polis her gazetecinin kimliğini kontrol ediyor ve meydana çıkmalarını engelledi.

Onur Haftası Komitesi gözaltına alındı

Onur Komitesi 16:50’de basın açıklaması yapmak için polisle son bir kez görüşme yaptı. Görüşmeden sonuç alınamadı. Meydana çıkmak isteyen göstericiler, polis tarafından darp edildi. Onur Haftası Komitesi'nden polisle görüşme yapan yedi kişi gözaltına alındı.

AP ve Almanya vekilleri gözaltına alınıp bırakıldı

Almanya Federal Meclis üyesi Volker Beck ve Avrupa Parlamentosu vekili Terry Reintke gözaltına alındıktan sonra bırakıldı. Reintke'nin iki yardımcısı Felix Banaszak ve Max Lucks da gözaltına alınanlar arasında. Gözaltına alınanlar darp edildi.

"Bizden korkmakta haklılar, çünkü örgütleniyoruz, büyüyoruz, yürüyoruz"

Öte yandan polisin izin vermediği basın açıklamasının tam metni ise şöyle:

Bugün bu basın açıklamasını okumamızın sebebi, 14. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasıdır.

Onur Yürüyüşlerimiz, bu ülkenin şahit olduğu büyük, çok sesli ve kitlesel eylemlerden biridir. Bizler yürüyüşlerimizde, dünya tarihinde bizim payımıza düşen bu karanlık zamana aşkımız ve arzumuzla kafa tutarız. El konulan emeğimizin hesabını sorar, kaderimizi başkalarının elinden alır, geleceğimizi tahayyül ederiz. Savaşa karşı barışı, korkuya karşı cesareti, zulme karşı tüm ezilenleri savunuruz; başka bir dünyanın, cinselliğin, bedenin, hayatın mümkün olduğunu gösteririz. Yürüyüşümüzü engelleyenler, bize “toplumun hassasiyetleri”ni mazeret göstermiştir. Oysa gözetilen toplumun değil, iktidarın hassasiyetleridir. Toplum bizden başkası değildir. Yasaklanan, bizim, bu dünyanın onurlu insanlarının varoluşunu, taleplerini, barışa, adalete ve eşitliğe dair özlemlerini duyurma çabasıdır. Yürüyüşümüzün yasaklanması, sesimizin duyulmasını engellemek için yapılan başarısız bir çabadır.

Başarısız, çünkü varoluşumuzun bize verdiği onur, gördüğümüz baskıyla büyüyor. Bizi incitmek için ettikleri hakaretleri biz gururla sahipleniyoruz. Sahip olduğumuz sınırlı alanları dayanışmayla büyütüyoruz. Bizler yürüdüğümüz her sokakta, emek verdiğimiz her mesai gününde, her evde, yaşadığımız her aşkta ve her sevişmede bir devrim gerçekleştiriyoruz. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Antep’te, Amed’de, Meksika’da, Bangladeş’te, Orlando’da öldürülüyor ve tekrar doğuyoruz. Biz hep varolacak, varoluşumuzu hep haykıracak ve varoluşumuzdan hep onur duyacağız.

Bugün yürüyemiyoruz, ancak aslında yürümeye daha yeni başladık. Attığımız sloganların sesi kulağımızda, gökkuşağının renkleri bizimle ve özgürlüğün kokusu burnumuzda. Hoşgörüden, tahammülden, izinlerden daha fazlasını istemek için yola çıktık. Kişisel siyasal ve sosyal haklarımızın güvence altına alınması;anayasada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin yer alması ve LGBTİ+ hareketinin politik bir özne olduğu gerçeğinin tanınması için mücadelemizi her an her yerde örüyoruz.

Dağılıyoruz, daha güçlüyüz, daha kalabalığız, daha gürültülüyüz. Bizden korkmakta haklılar, çünkü örgütleniyoruz, büyüyoruz, yürüyoruz"

Dakika dakika yaşananlar; müdahale ve gözaltı devam ediyor

Bu yıl 14.’sü düzenlenen LGBTİ Onur Yürüyüşü, İstiklal’de yürüyerek değil, Beyoğlu’nun tüm ara sokaklarında buluşarak gerçekleştiriliyor. İstiklal Caddesi’nin her bir köşesinde buluşanlara polis plastik mermi ve gazla müdahale ediyor.

20.20: Onur Komitesi Kriz Masası 24 kişinin gözaltına alındığını 4 kişinin serbest bırakıldığını 2 kişinin de yüzünden yaralandığını duyurdu.

19.35 İmam Adnan Sokak’ta bulunan ve balkonunda her zaman gökkuşağı bayrağı asılı olan Mor Kedi Kafe’ye polis müdahel etti.

19.25 Polis, Roştiya isimli mekânın çalışanını gözaltına almak istedi, mekân sahibi izin vermedi. Polis ikisi ile birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına aldı.

19.24 Bir dost mekânda bekleyen DİHA muhabiri polis tarafından “Kalkacaksın, yetkim var” diye tehdit edilerek, çıkarılmaya çalışıldı.

19.23 Bir kişi LGBTİ’lere saldırdı. Tepkiler üzerine saldırgan polis tarafından gözaltına aldı.

19.22 Gezi Revir’in geçtiği bilgiye göre iki kişinin yüzüne gaz fişeği isabet etti.

19.22 Polis bir kişiyi döverek gözaltına aldı.

19.14 Polis, slogan atanları sokaklarda takip ediyor, plastik mermi ile müdahele ediyor.

19.08 Polis, mekânlarını gazla doldurduğu esnafı kapamaya zorluyor. Gözaltına alıyor, mekân boşaltıyor, gaz sıkıyor, sadece gazeteciler bile toplansa sokaklar boşalmıyor.

19.07 Kriz masasından aldığımız bilgilere göre bir kişinin yüzüne gaz kapsülü isabet etti. 19 kişi gözaltında.

18.57 Önce gözaltına alınan renkler, şimdi de yok edilmek isteniyor.

18.56 Polis marketin içine biber gazı attı. Markete gaz atan polisten anons: Dağılın hayatın akışını olumsuz etkiliyorsunuz.

18.52 Öğüt sokakta da bir gökkuşağı. LGBTİ’ler renkleri ile dağılıyor, direniyor.

18.49 Polisin biber gazlı müdahalesi sürüyor.

Polis, gazetecinin fotoğraf makinesine el koydu!

İmam Adnan Sokak'ta da polis yabancı bir gazetecinin fotoğraf makinesine el koyarak fotoğrafları sildi.