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Taksim yüzbinlerce balonla renklendi

Taksim'de binlerce balonun caddeye dökülmesiyle İstiklal caddesi renklendi.

01 Nisan 2010 03:00

T24- Taksim'de, bir turizm şirketi tarafından düzenlenen 'Gülümse İstanbul' adlı etkinlikte yüz bin pembe balon binalardan İstiklal'e döküldü.


Bir turizm şirketi, 1 Nisan kapsamında insanları bir günlüğüne de olsa güldürebilmek amacıyla balonlu etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, üzerinde "Gülümse İstanbul" yazısı ile gülen bir suratın bulunduğu 100 bin pembe balon, İstiklal Caddesi üzerindeki binaların çatılarından uçuruldu.


Gencinden yaşlısına yüzlerce İstanbullu, İstiklal Caddesi'nde balon patlatarak adeta stres attı.


Yoldan geçen turistler ise, etkinliği şaşkınlıkla karşıladı. Turistler, 1 Nisan'ın şaka günü olduğunun hatırlatılması üzerine gülümseyerek etkinliği izledi.

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