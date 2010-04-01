Taksim yüzbinlerce balonla renklendi

T24-

Bir turizm şirketi, 1 Nisan kapsamında insanları bir günlüğüne de olsa güldürebilmek amacıyla balonlu etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, üzerinde "Gülümse İstanbul" yazısı ile gülen bir suratın bulunduğu 100 bin pembe balon, İstiklal Caddesi üzerindeki binaların çatılarından uçuruldu.





Gencinden yaşlısına yüzlerce İstanbullu, İstiklal Caddesi'nde balon patlatarak adeta stres attı.





Yoldan geçen turistler ise, etkinliği şaşkınlıkla karşıladı. Turistler, 1 Nisan'ın şaka günü olduğunun hatırlatılması üzerine gülümseyerek etkinliği izledi.