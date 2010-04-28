'Taksim şenlik kutlaması için tahsis edildi'

T24 - İstanbul Valisi Muammer Güler, Taksim Meydanı'nın işçilere, bir miting alanı olarak değil, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun istisna olarak öngördüğü bir şenlik kutlaması için tahsisinin yapıldığını söyledi. TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak da işçi ve memur konfederasyonlarının 1 Mayıs'a hazır olduklarını belirterek, en az 150 bin kişinin katılımının beklendiğini söyledi. "Cam-çerçeve" indirme olaylarının yaşanmayacağını vurgulayan Büyükkucak, "Kesinlikle provokasyon olmayacak" dedi.
Güler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki İl Güvenlik Komisyonu toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Vali Muammer Güler, şöyle konuştu:
''Birçok kesimlerce tartışılan, geçmişte yaşanan olumsuzluklarla devamlı gündeme getirilen, tabu halinde düşünülen birtakım unsurlar... Artık yeni bir sayfa açılarak, işçilerimizin emekçilerimizin de bugünü anlamına uygun bir şekilde kutlamaları anlamında, kendilerine Taksim alanı bir miting alanı olarak değil, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun istisna olarak öngördüğü bir şenlik kutlaması, kanuna uygun bir gün için tahsisi yapıldı. Taksim Alanı'nın mitinglere açık olamadığını teyiden ifade ediyorum.''
Konfederasyon başkanlarına iş birlikleri için teşekkür eden Güler, Taksim Meydanı'ında tertip komitesinin görevlendirdiği kişilerin emniyet güçlerine yardımcı olacağını bildirdi.
'1 Mayıs'a hazırız'
TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, işçi ve memur konfederasyonları olarak 1 Mayıs'a hazır olduklarını belirterek, Taksim'e en az 150 bin kişinin gelmesini beklediklerini bildirdi.
Büyükkucak, konfederasyon ve sendika genel başkanlarının, gruplar alana girmeden önce Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacaklarını söyledi.
'Kim nerde yürüyecek?'
Konfederasyonların Taksim Meydanı'na üç ana koldan gireceğini aktaran Büyükkucak, DİSK ve KESK'in Şişli-Mecidiyeköy güzergahından, Hak-İş ve Memur-Sen'in Dolmabahçe'den, Türk-İş ve Kamu-Sen'in ise daha önce açıklandığı gibi Şişhane'den değil, Unkapanı Köprüsü'nden yürüyüşe başlayacağını bildirdi.
TÜRK-İŞ ile CHP, ÖDP, İP, EMEP, Türkiye Birleşik İşçi Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, İşçi Cephesi ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin yürüyeceğini anlatan Büyükkucak, BDP, DSP, Türkiye Değişim Hareketi, odalar ve dergilerin DİSK ve KESK ile yürüyeceğini, TKP'nin de Hak-İş ve Memur-Sen ile birlikte yürüyerek Taksim'e çıkacağını belirtti.
Büyükkucak, yürüyüş sırasında müzik etkinliklerinin olacağını ve kortej yürüyüşünün çok renkli geçeceğini, eskiden yaşanan ''cam-çerçeve indirme'' olaylarının bu 1 Mayıs'ta yaşanmayacağını vurguladı.
TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK'in Marmara Bölgesi'ndeki tüm örgütlerini 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırdığını belirten Büyükkucak, ''TÜRK-İŞ olarak biz 40-60 bin arasında kişiyle alana gireceğiz. Taksim'e en az 150 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Halkımıza da çağrı yapıyoruz, katılmak isteyenler sendikalarla birlikte kontrol noktalarından geçerek gelsinler. Kesinlikle provokasyon olmayacak. Valilik ve emniyet herhangi bir olumsuzluğa izin vermeyecek."
AKM'ye 1 Mayıs pankartı asılacak
Büyükkucak, saat 13.00'te başlayacak etkinlikte tüm konfederasyon genel başkanlarının beşer dakikalık konuşma yapacağını, sanatçı Timur Selçuk'un sahneye kurulacak piyano eşliğinde Ruhi Su Korosu ile 1 Mayıs Marşı'nı çalıp söyleyeceğini, önüne platformun kurulacağı AKM'ye boydan boya ''1 Mayıs'' pankartı asılacağını, ayrıca 1 Mayıs 2010 bildirisinin TÜRK-İŞ ve DİSK'in belirleyeceği birer kişi tarafından okunacağını söyledi.