Taksim savaş alanı gibi

T 24 - Günlerdir beklenen resmi IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları İstanbul'da bugün başladı. Paranın zirvesi Kongre Vadisi'nde toplanırken, IMF ve Dünya Bankası toplantılarını protesto etmek isteyen sivil toplum kuruluşlarının buluşma adres ise Taksim oldu. Taksim'de toplanan 6 bin kadar gösterici, basın açıklamasını gerçekleştirdikleri sırada polis müdahelesi ile karşılaştı. Bu andan itibaren Taksim, savaş alanına döndü.















(T24 ÖZEL-FOTOĞRAF ve VİDEO GÖRÜNTÜLERİ: Begüm Atakan-Burçin Korkmaz-Bahar Çoban)











KESK Başkanı Sami Evren'in konuşmasının ardından, aralarında bazı siyasi partilerin üyelerinin de bulunduğu grup, toplantıların yapıldığı Kongre Vadisi'ne doğru yürüyüşe geçmek istedi.

Uyarılara rağmen yürüyüşte direnen gruba, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Sert müdahaleyle birlikte göstericiler ara sokaklara dağıldı.

Gazdan ve sıkılan sudan çevredeki vatandaşlar ve esnaf da etkilendi.

Öte yandan, elinde "Gül güçtür" yazan bir pankart taşıyan beyazlar giymiş yabancı bir gösterici de meydanda meydanda dolaşarak IMF'yi protesto ettiği görüldü.

Eylemcilerin bir bölümü, Sıraselviler Caddesi üzerinde tekrar toplandı.

Üzerlerine ''ESP'' yazılı yelekler giyen maskeli protestocular, çöp konteynerlerini bir araya getirerek barikat kurmak istedi. Bu arada polise de sapanla bilye fırlattılar.

Bunun üzerine emniyet güçleri, panzer eşliğinde tazyikli su ve biber gazıyla eylemcilere ikinci kez müdahale etti.



Güler: Şiddet gösterisi yaptılar

İstanbul Valisi Muammer Güler, “Şiddet yanlısı grupların ifade özgürlüğü ile alakası yoktur. Biz kanunsuz eylemlere izin vermiyoruz. Taksim’de üç yerde basın açıklaması için yer belirlendi. Burada da gösteriler açıklamalar oldu ve bir sorun olmadı. Bunlara rağmen bir şiddet gösterisi yaptılar. Yurtdışından gelen gruplarda vardı ama onların ne kadar ilgisi vardır, bilemeyeceğiz" dedi.

Güler, görüş ifade etmekle şiddetin aynı şey olmadığını da ifade ederek, “Toleransa rağmen şiddet kullanılması hoş görülecek bir şey değildir“ diye konuştu.

Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da, “Taksim’de KESK, DİSK gibi sendikaların açıklaması vardı ama illegal bazı gruplar olay çıkarmak için polisin üstüne molotofkokteyli ve gaz bombası attı. Biz de ilk defa zor kullanmak zorunda kaldık" dedi.

Basın açıklaması sırasında polis müdahele etti

Taksim Gezi Parkı'nda toplanan bin 500 kişi IMF'yi protesto etti. Protesto gösterisi yüzünden Taksim Meydan'ı ve meydana çıkan yollar kapatıldı.

KESK, DEV-LİS, ÖDP, Halkevleri, Türk-İş Şubeler Platformu, EMEP, DİSK, TMMOB, Diren İstanbul Grubu, Anti Kapitalistler, Mücadele Birliği üyeleri saat 11.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

IMF ve Dünya Bankası karşıtı sloganlar atan topluluk, "Bu memleket bu halk satılık değil" "Yaşasın işçilerin birliği" "Kahrolsun IMF, İşbirlikçi AKP", "IMF defol", "IMF-AKP elini işçinin cebinden çek" slogan atıp pankart taşıdı.

Basın açıklaması sırasında polisin müdahelesi gerçekleşti. Bu andan itibaren protestocular 3 farklı gruba ayrıldı.

Gruplar Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi'ne, Gümüşsuyu'na ve Tarlabaşı'na dağıldı.



Polis araçları tahrip edildi

İstiklal Caddesi'nde toplanan göstericiler özellikle bankaları hedef aldı. Birçok dükkan kepeng kapattı. Sıraselviler Caddesi'nde de göstericiler kaldırım taşlarını sökerken ATM'lere zarar verdi. Polis araçları da tahrip edildi.

Polis, İstiklal Caddesi'ndeki eylemcileri Galatasaray Lisesi'ne doğru püskürtmeye çalıştı.

Yaklaşık bin kişilik bir grup Elmadağ'dan Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Buradan Harbiye'deki kongre merkezine doğru yürümek isteyen göstericiler polis müdahelesiyle karşılaştı. Polis, göz yaşartıcı bombalarla sert bir şekilde müdahele etti ve grubu dağıttı.



Tophane'de yol kesme eylemi

Galatasaray'dan Tophaneye inen bir grup gösterici ise Tophane'de yol keserek gerçekleştirdikleri eylem, polis müdahelesi ile sona erdi.

Gümüşsuyu'ndan Fındıklı'ya inen bir grupsa Sosyal Güvenlik Kurum binasını taşlayarak maddi hasara yol açtı.



Polise sapanla misket

Sıraselviler'de üzerlerine "ESP" yazılı yelekler giyen maskeli protestocular, çöp konteynerlerini bir araya getirerek barikat kurmak istedi. Bu arada polise de sapanla bilye fırlattı. Bunun üzerine emniyet güçleri, panzer eşliğinde tazyikli su ve biber gazıyla eylemcilere ikinci kez müdahale etti.

Müdahale sırasında İstiklal Caddesi girişine de eylemciler tarafından molotofkokteyli atıldı. Bunun üzerine bir emniyet mensubu havaya birkaç el ateş etti. Eylemciler kaçarken çöp konteynerlerini ateşe verip, otobüs duraklarına ve çevredeki bazı iş yerlerinin camlarına da zarar verdi.

Protestolar sırasında göstericilere müdahele eden polis yaklaşık 78 kişiyi gözaltına alırken 1 polis de yaralandı. Yetkililer sayını artabileceğini belirtti.



Pangaltı'da molotof

Eylemcilerden bazıları da Pangaltı'da molotofkokteyli attı; 8 kişi gözaltına alındı.

Gazdan etkilenen bazı vatandaşlar Taksim Meydanı'ndaki açık olan dükkan ve restoranlara sığındıkları belirtildi.

Olaylarad 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı



Olaylar sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını yitiriken bir kişi de yaralandı.

Polis gösteriler sırasında da 90 kişiyi gözaltına aldı.





Erdoğan, zirvede açılışı yaptı

Toplantılar kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki resmi açılış törenine katıldı.

Erdoğan, IMF-Dünya Bankası Toplantıları delegelerine verilecek ev sahibi ülke resepsiyonuna da katılacağı ifade edildi.

Kongre Vadisi'nde 5 bin polis güvenliği sağladığı belirtildi.



İstanbul trafiği bugün yoğun olacak

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yapılacak törenler nedeniyle Vatan Caddesi saat 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Trafiğe kapatılan yollar ve güzergahlar şöyle:

- Vatan ve Vatan Caddesi'ne çıkan bütün yollar

- Hal Yolu bitimi

- E-5 Cevizlibağ

- Tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi

- Lahor Meydanı'ndan Aksaray metro istasyonuna kadar.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sürücüler hem kurtuluş törenleri hem de IMF-DB toplantıları nedeniyle yoğun olacak trafikte alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıldı.