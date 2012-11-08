T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim projesine tepki sürüyor

Taksim Meydanı'nda yapılması planlanan yeni düzenlemenin çalışmaları sürerken projeye itirazlar da sürüyor

08 Kasım 2012 12:55

"Taksim Dayanışması" adlı grup tarafından organize edilen "Taksim için Taksim'de Nöbetteyiz" eylemi üç günü geride bıraktı. Tahta paravanlarla çevrili meydanda oturma eylemi yaparak tepkisini dile getirmeye çalışan grup belediyeyi mahkeme kararlarını uygulamamakla suçluyor.



 

\

 

Mahkeme kararına rağmen

Meydanın paravanlarla kapatılmasından esnaf da şikayetçi. Bir süre önce iş yerlerini tahliye etmeleri için tebligat yapılan esnaf mahkemeye başvurdu. Belediyenin bir yılı aşkın süredir kira sözlşemesi yapmaamsına rağmen kira almaya devam ettiği esnaf kiracılık tespit davası açtı. Mahkeme dava sonuçlanana kadar faaliyetlerine devam etmeleri kararı verdi. Ancak paravanlarla çevrilerek inşaat alanı haline getirilen bölgede faaliyet göstermeleri imkansız hale geldi.  Bu perdeleme çalışmasına müdahale eden esnafa da “burası şantiye alanıdır, şantiyede ticaret olmaz” yanıtını aldıklarını söylüyor.

Platform "Taksim Talanına Karşı Taksim Nöbeti"ni 18:00 – 21:00 saatleri arasında PTT’nin önünde, Taksim’de sürdürmeye kararlı.  9 Kasım Cuma günü ise kitlesel bir basın açıklaması için çağrı yaptılar.

ETİKETLER

Taksimparavan

İlgili Haberler

Taksim'de bazı yollar trafiğe kapandı

Taksim Meydanı’nı yayalaştırma projesi kapsamında bazı yollar dün itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafiği yer altına alacak çalışmalar 240 gün sürecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24