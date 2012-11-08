Taksim projesine tepki sürüyor

"Taksim Dayanışması" adlı grup tarafından organize edilen "Taksim için Taksim'de Nöbetteyiz" eylemi üç günü geride bıraktı. Tahta paravanlarla çevrili meydanda oturma eylemi yaparak tepkisini dile getirmeye çalışan grup belediyeyi mahkeme kararlarını uygulamamakla suçluyor.





<br /> <br /> Eylemcilere göre Taksim Meydanı'nın paravanlarla çevrilmesi, ancak bir kişinin geçebileceği aralıkların bırakılması nedeniyle yayaları tehlikeye atıyor. Paravanlarla kapatılan alan için ise "Esasen bu durum, Cumhuriyet Caddesi’nde yapmakta ısrar edilen tünelin battı-çıktıları tamamlandıktan sonra meydana gerçekten nasıl ulaşabileceğimizin bir simülasyonu gibiydi. Hukuk çiğnenerek, uzmanların ve halkın görüşleri göz ardı edilerek dayatılan Taksim planında, dalış tünellerinin yanında bırakılan yaya kaldırımları da ancak bu kadar genişlikte aslında: Sözde yayalaştırılacak Taksim’de yayalar için aslında öngörülen de, bir yanda tünel yarıklarının uçurumu, diğer yanda Cumhuriyet Caddesi sırasındaki binalar arasında sıkışacak işte böyle yaklaşık 1 m. genişliğinde koridorlardan meydana ulaşmaları. Dolayısıyla bu uygulama Taksim nöbetçilerine, paravan önünde yığılan, geçebilirse de kendisini asfaltın ortasında bulan insanlara, kendilerini nasıl bir “Yayalaştırılmış Taksim” beklediğini uygulamalı olarak anlatma imkânı verdi." diyorlar.

Mahkeme kararına rağmen

Meydanın paravanlarla kapatılmasından esnaf da şikayetçi. Bir süre önce iş yerlerini tahliye etmeleri için tebligat yapılan esnaf mahkemeye başvurdu. Belediyenin bir yılı aşkın süredir kira sözlşemesi yapmaamsına rağmen kira almaya devam ettiği esnaf kiracılık tespit davası açtı. Mahkeme dava sonuçlanana kadar faaliyetlerine devam etmeleri kararı verdi. Ancak paravanlarla çevrilerek inşaat alanı haline getirilen bölgede faaliyet göstermeleri imkansız hale geldi. Bu perdeleme çalışmasına müdahale eden esnafa da “burası şantiye alanıdır, şantiyede ticaret olmaz” yanıtını aldıklarını söylüyor.

Platform "Taksim Talanına Karşı Taksim Nöbeti"ni 18:00 – 21:00 saatleri arasında PTT’nin önünde, Taksim’de sürdürmeye kararlı. 9 Kasım Cuma günü ise kitlesel bir basın açıklaması için çağrı yaptılar.