Taksim projesine tepki sürüyor

"Taksim Dayanışması" adlı grup tarafından organize edilen "Taksim için Taksim'de Nöbetteyiz" eylemi üç günü geride bıraktı. Tahta paravanlarla çevrili meydanda oturma eylemi yaparak tepkisini dile getirmeye çalışan grup belediyeyi mahkeme kararlarını uygulamamakla suçluyor.
Mahkeme kararına rağmen
Meydanın paravanlarla kapatılmasından esnaf da şikayetçi. Bir süre önce iş yerlerini tahliye etmeleri için tebligat yapılan esnaf mahkemeye başvurdu. Belediyenin bir yılı aşkın süredir kira sözlşemesi yapmaamsına rağmen kira almaya devam ettiği esnaf kiracılık tespit davası açtı. Mahkeme dava sonuçlanana kadar faaliyetlerine devam etmeleri kararı verdi. Ancak paravanlarla çevrilerek inşaat alanı haline getirilen bölgede faaliyet göstermeleri imkansız hale geldi. Bu perdeleme çalışmasına müdahale eden esnafa da “burası şantiye alanıdır, şantiyede ticaret olmaz” yanıtını aldıklarını söylüyor.
Platform "Taksim Talanına Karşı Taksim Nöbeti"ni 18:00 – 21:00 saatleri arasında PTT’nin önünde, Taksim’de sürdürmeye kararlı. 9 Kasım Cuma günü ise kitlesel bir basın açıklaması için çağrı yaptılar.