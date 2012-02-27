Taksim projesi sonrası kaldırımların genişliği 1 metre olacak!

T24 - "Kayıtdışı" grubu altında toplanan mimarlık öğrencileri ve mimarlar, Taksim Meydanı’na çıkacak yollar yeraltına alınırsa kaldırımların ne kadar daralacağını anlatabilmek için yaratıcı bir eylem yaptı.

Kartondan 1 metre genişliğinde bir ‘kapı’ yaparak Sıraselviler Caddesi’ne yerleştiren mimarlar, caddeden geçen yayaların dikkatini çekmeye çalıştı.

Elif İnce'nin Radikal'deki haberine göre; mimarlar: “Artık kimse el ilanı, bildiri okumak istemiyor. Biz de derdimizi sokaktan geçen vatandaşa anlatabilmek için daha yaratıcı bir eylem düşündük. Herkes projenin adına bakıyor, ‘Ne güzel, Taksim yayalara açılacakmış’ diyor. Ama projeyi inceleyince, yayaların meydana çıkabilmek için 80 metre boyunca 1 metre genişliğinde bir kaldırımdan, yanlarından vızır vızır arabalar geçerken yürümek zorunda kalacağını görüyorsunuz. Bunun adı ‘yayalaştırmama’ projesi olmalı” diyor.



Kapıdan geçtiler ama nedir demediler



Kayıtdışı grubu, 4 yıl önce Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde okurken bir araya gelmiş, kendi deyimleriyle ‘formel eğitime alternatif’ çeşitli atölyeler düzenleyen ‘kentsel aktivistler’. Zamanla bir kısmı mezun olmuş, okuldan kopmuşlar. Artık işin uygulamasına geçmeye karar vermişler: Taksim’deki ilk eylemleri.

Eylem sırasında aldıkları tepkilerse daha çok ‘tepkisizlik’ olarak değerlendirilecek türden. Kapıdan geçenlerden neredeyse hiç kimse durup ‘nedir bu’ diye sormamış: “Kimi yazıları okuyup devam etti, kimi eliyle itip geçti. Lemings oyunundaki gibiydi insanlar, önüne ne koyarsan yürümeye devam ediyorlar.’’



Google çivileri yayalarla sohbette



Kapıdan geçenler nedir diye sormayınca üzerine bir ikinci plan geliştirmişler:

Dev Google ‘harita çivileriyle’ meydanda dolaşarak dikkat çekip, yoldan geçenleri durdurup projeyi anlatmaya çalışmışlar. “İnsanları bir partiden olmadığımıza ikna etmek oldukça zor oldu. Herkes üzerimizde bayrak arıyordu’’ diyorlar.

Ama dertleri, iktidarı destekleyene de desteklemeyene de ulaşmak: “Burada bir şey yapılacak. Meydana müdahale edilecek ama size sorulmuyor” demek. Kamuya ait bir mekânın tasarlanırken kendilerine sorulması gerektiğinin bilincini oluşturmak.



Dikkat eylem çıkabilir!



Kayıtdışı grubu Londra’daki Trafalgar Meydanı’nı örnek gösteriyorlar. Halkın katılımıyla, gerçek kullanıcılarının fikirleri alınarak tasarlanan bir meydan burası.

Taksim için de benzer bir müzakere süreci talep ediyorlar. ‘Meydan iktidarın oyun alanı olmasın!’ diyorlar. Grup, eylemleri kameraya çekmiş, internete yüklemiş. (http://vimeo.com/37101230) Şimdiden binlerce kişi izlemiş. “Eylem gücünü yüzde 50 sokaktan, yüzde 50 de sosyal medya üzerinden alıyor’’ diyorlar. Her an karşınıza çıkabilirler!