Taksim Meydanı'ndaki Suriye protestosuna polis müdahale etmedi

Taksim’de dün 127 kişiyi, bugün de 15 kişiyi gözaltına alan polis, Taksim Metro İstasyonu önüne gelerek Suriye’deki seçimleri protesto eden ve aralarında yüzleri puşili göstericilerin de bulunduğu Suriyeliler’e müdahale etmedi. Protesto devam ederken Taksim Meydanı’na dün İstiklal Caddesi’nde iki çocuğu gözaltına alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Ünal Altıner geldi. Altıner eylemcilere, “Normalde sizi gözaltı yaparım biliyorsunuz. Gidin Galatasary Meydanı’nda eyleminizi yapın” dedi.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, saat 17.30’da yaklaşık 30 Suriyeli yüzlerinde puşilerle metro istasyonu önüne geldi. Özgür Suriye Ordusu’nun 3 yıldızlı bayrağını açan gruba polis hiç bir müdahalede bulunmadı. Yaklaşık 15 dakika gösteri yapan grubun yanına, Gezi Parkı protestolarında iki çocuğu gözaltına alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Ünal Altıner geldi. Ünal Altıner eylemcilere, “Normalde sizi gözaltı yaparım biliyorsunuz. Gidin Galatasary Meydanı’nda eyleminizi yapın” diye uyarıda bulundu. Grup bunun üzerine bayraklarını toplayarak Taksim Meydanı’ndan ayrıldı.

Dün çocukları gözaltına almıştı

Beyoğlu Emniyet Müdürü Ünal Altıner dün İstiklal Caddesi'nde polise sapanla saldırdığı iddia edilen iki çocuğu gözaltına alırken görüntülenmişti.