Taksim Meydanı'nda 'Duran adama karşı duran adamlar'

AKM tarafına dönerek, slogansız sadece durarak eylem yapan 'Duran Adam' eylemcilerine tepki olarak bugün saat 16:30 sularında karşı protesto yapıldı. Üzerlerinde "Duran adama karşı duran adam' yazılı beyaz tişört giyen sekiz kişilik bir grup Taksim'e geldi ve durarak eylem yaptı. İki grup arasında herhangi bir diyalog olmazken, Gezi Parkı eylemlerine destek veren eylemciler, tahriklere mâhâl verilmemesi konusunda birbirlerini uyardı. Bir polis memuru da yeni eylemcilerin yanlarına gelerek gerginlik yaratmamaları için uyardı.

'Duran adama karşı duran adam' bir siyasi partiye ya da derneğe üye olmadıklarını ve kendi iradeleriyle bu eylemi yaptıklarını söylediler. "Demokratik bir eylem yaptık. Amacımıza ulaştık" diyen sekiz kişilik grup otuz dakikalık protestonun ardından meydandan ayrıldı.