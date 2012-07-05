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Yaşam

Taksim Meydanı'ndaki çıplak eylemciye linç girişimi!

Bazı kişiler de anıta tırmanarak adamı bulunduğu yerden indirmeye çalıştı.

05 Temmuz 2012 19:42

Taksim meydanı'ndaki Cumhuriyet anıtına tamamen çıplak çıkan ve akli dengesinin bozuk olduğu sanılan kişi ortalığı karıştırdı. Polisin bozuk para ile ikna ederek aşağı indirdiği adama çevredekiler bozuk para, su şişesi ve tekme atmaya çalıştı.

Taksim Meydanı’nda çıplak bir vaziyette, zafer anıtına çıkan, vatandaşların büyük tepki gösterdiği çıplak eylemciye bulunduğu yerden inmesi için bozuk para ve su şişesi ve taş atanlar oldu. Bazı kişiler de anıta tırmanarak adamı bulunduğu yerden indirmeye çalıştı. Bir sivil görevlinin bozuk para verdiği kişi sonunda aşağı indi ama vatandaş tepkisinden kurtulamadı. Kalabalık arasında bulunan bazı kişiler polisin gözatına aldığı çıplak eylemciyi tekmelemek istedi. Linç edilmekle burun buruna kalan kişinin İran vatandaşı Mamad Mamudi olduğu öğrenildi. Azeri uyruklu İran vatandaşı Mamudi'nin aşırı miktarda uyuşturucu hap kullandığı belirlendi. Mamad Mamudi polisteki ilk işlemlerinin ardından hastaneye götürüldü.

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