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Taksim Meydanı yaya ve araçlara açıldı

Taksim Meydanı, sabah saatlerinde yaya girişine tekrar açılırken araç girişi engelleniyor

17 Haziran 2013 11:54

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’na Cumartesi akşamı 20:55’ te başlayan polis müdahalesi dün de devam etti. Taksim Meydanı bu sabah ilk olarak yaya girişine ilerleyen saatlerde ise araç trafiğine de açıldı.
 
Taksim ve çevresinde Cumartesi akşamı başlayan polis müdahalesi dün de gün boyunca devam etti.

Taksim Meydanı, sabah saatlerinde  ilk önce yayalara daha sonra araç trafiğine açıldı. Ancak Gezi Parkı'na girişe izin verilmiyor.

Metro seferleri ise yeniden Taksim yönüne açıldı.

Meydanda bakım çalışması yapan belediye ekipleri, Atatürk Anıtı çevresini düzenledi ve flamaları kaldırdı.

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