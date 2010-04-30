Taksim Meydanı yarın işçilerin!

T24 - Yarınki 1 Mayıs kutlamalarında polisin girmeyeceği Taksim Meydanı’ndaki üç kritik noktayı, üç işçi konfederasyonu koruyacak. 'İşçi takımı' olarak bilinen Süper Lig'in yeni ekibi Karabükspor, takım halinde yarın Taksim Meydanı'nda kortej oluşturacak.



Bank Asya 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ''Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarına Kardemir Karabüksporlu futbolcularla renk katacağız'' dedi.



Kulüp başkanlığının yanı sıra Çelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın uzun yıllar verilen büyük mücadelelerle önce tatil, ardından bayram ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Geçen yıl çok az sayıda katılımla kutlanan bayramın bu kez Taksim'de konfederasyonlara bağlı sendikaların katılımıyla görkemli olacağını anlatan Tankut, ''Sendikaların kutlamalarla ilgili ciddi çalışmaları var. Biz de bu kutlamalara katılacağız. İşçi bayramımıza renk katmak için başkanlığını yaptığım, bu yıl Süper Lig'e çıkmayı başaran Kardemir Karabüksporlu futbolcularla birlikte İskenderun Demir Çelikspor Kulübü futbolcularını da kortej alanına getireceğiz. Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarına Kardemir Karabüksporlu futbolcularla renk katacağız. Futbolcularımız, işçilerimizle yürüyerek onlara destek verecekler. Oyuncularımızın, işçilerimizin kullandıkları baretleri başlarına koyarak basında birçok fotoğrafları yayınlandı. O fotoğrafı, Taksim'de de vermek istiyoruz. Çünkü bu iki kulübümüz işçi takımıdır, işçilerin destekleriyle ayakta durmaktadırlar'' dedi.





İşçiler yarın Taksim'de



İstanbul Valiliği’nin sendikacılarla yaptığı güvenlik toplantısında, Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı Türk-İş’in, The Marmara Oteli’nin önündeki büyük bayrak direği Hak-İş’in, Kazancı Yokuşu’ndaki bayrak direkleri de DİSK’in korumasına bırakıldı. İstanbul Valisi Muammer Güler, sendikacılarla yaptığı toplantıda, “Biz Taksim’e polisi sokmuyoruz ama buraları da size emanet ediyoruz” dedi. Hak-İş Başkanı Salim Uslu, “Taksim’e polis girmeyeceği için buradaki kritik yerlerin güvenliğinin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bu noktalar da meydandaki Atatürk Anıtı ile bayrak direkleri. Geçmişte olduğu gibi yine birileri, bu bayrak direklerine tırmanıp, buralardaki bayrakları indirip, yerine başka bayrak ya da posterler asmasın diye buralar bize emanet edildi” diye konuştu.





Eylemler erken başladı



Beyoğlu’nda dün bir grup 1 Mayıs 1977’deki olayları protesto etti. Taksim Tramvay Durağı’nda toplanan ve kendilerine 1 Mayıs Bileşenleri diyen grup, “1 Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür” yazılı pankart açıp, “1 Mayıs’ta 1 Mayıs meydanındayız” ve “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Kazancı Yokuşu’na yürüdü. Grup, daha sonra burada 1 Mayıs 1977’de ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ali Rıza Küçükosmanoğlu, grup adına yaptığı basın açıklamasında, “1 Mayıs’ta, Taksim’in kazanılması için çetin bir mücadele sergilendi. 2010 1 Mayısı’nda Taksim’in emekçilere açılması, bu mücadelenin sonucudur. Taksim işçi ve emekçiler tarafından kazanılmıştır” dedi. Kazancı Yokuşu’na karanfiller bırakan grup, daha sonra dağıldı.





1 Mayıs'ta bu yollara dikkat!



Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikler süresince bazı yollar kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Mayıs Cumartesi günü etkinlik bitimine kadar Abide-i Hürriyet Caddesine akım verilmeyecek, akım Hürriyettepe Işıklar'dan Cevahir Otel istikametine yönlendirilecek.



Darülaceze'den Hürriyettepe Işıklar istikametine gelen akım ile Bomonti Dereden gelen akım Cevahir Otel önünden tekrar Darülaceze Caddesine ya da Bomonti yönüne verilecek.



Mecidiyeköy'den Halaskargazi Caddesine akım verilmeyecek, akım Esentepe istikametine yönlendirilecek.



Şişli yönüne gitmek isteyen sürücüler, Ergenekon ve Kurtuluş caddeleri ile Dolapdere'ye yönlendirilecek,



Dolmabahçe'den Gümüşsuyu ve Küçük Çiftlik'e akım verilmeyecek, gelen akım sahil yönünden Karaköy'e verilecek.



Adilbaba (Maçka Taksi) yönünden gelen akım Teşvikiye Caddesine yönlendirilecek, Teşvikiye Caddesinden Mete Caddesine çıkan tünel kapalı tutulacak.



Perşembe Pazarı ve Unkapanı'ndan gelen akım Şişhane'den kesilip Kasımpaşa yönüne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarına akım verilmeyecek.



Kasımpaşa'dan gelen akım Unkapanı ve Perşembe Pazarına mecburi olarak yönlendirilecek.



Dolapdere'den Yedikuyular-Divan istikametine akım verilmeyecek, Dolapdere Kavşağından (U) dönüşü yaptırılacak.



Dolapdere Caddesinden Ömer Hayyam Caddesine akım verilmeyecek.



Teşvikiye Caddesinden gelen akım Nişantaşı Kavşağından Rumeli Caddesine verilmeyip, Vali Konağı alt başa yönlendirilecek.



Süleyman Seba Caddesinden gelen akım Bayıldım Caddesine verilmeyip, Teşvikiye Caddesine yönlendirilecek.



Boğazkesen Caddesi trafiğe kapatılacak, gelen akım Karaköy istikametine mecburi yön yapılacak.



Mebusan Yokuşu trafiğe kapatılacak, Karaköy istikametine doğru mecburi yön yapılacak.



Sıraselviler Caddesinden gelen akım Cihangir Firuzağa Meydan'dan kesilerek, Boğazkesen istikametine yönlendirilecek.



Ayrıca, Atatürk Bulvarı Ragıp Gümüşpala ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı ayrımı-Kadıköy İskelesi önü Galata ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Galata Köprüsü ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak.



E–5 Kuzey ve Güneyden Mecidiyeköy Giriş katılımları ihtiyaç halinde kapatılacak.



Trafiğe kapalı olan caddeler; Mecidiyeköy Ortaklar'dan itibaren Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Sıraselviler Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Taşkışla Caddesi, Taşkışla Tünel, Rumeli Caddesi ve Abdulhak Hamit Caddesi.



Yolcuzade İskender Caddesinden gelen akım, Şişhane Meydan'dan Okçu Musa Caddesi, Bankalar Caddesi istikametine yönlendirilecek.



Ayrıca, miting alanındaki Taksim İlkyardım ve Alman hastanelerine gelen ambulans ve hastalar Karaköy Firuzağa yönünü kullanacak.









