T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren seslerinin nedeni belli oldu

13 Aralık 2020 15:03

İstanbul'da, birçok semtten duyulan siren sesleri merak uyandırdı. Sosyal medyada da merak edilen seslerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan çekime katılan polis araçlarının siren sesleri olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı. Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu. 9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi. Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi. Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi. (DHA)

ETİKETLER

İstanbulTaksimsiren sesimerakemniyetnedeniortaya çıktı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24