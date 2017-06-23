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Taksim Meydanı metro istasyonunda kolu yürüyen merdivenlere sıkıştı

Yürüyen merdivene kolu sıkışan Danyal Ateş, bağırarak yardım istedi

23 Haziran 2017 18:50

İstanbul Taksim Meydanı metro istasyonunda Danyal Ateş isimli şahsın kolu, yürüyen merdivenle duvar arasına sıkıştı.Canı yanan Ateş, bağırarak yardım istedi. Şahsa ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri şahsın kolunu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, balyozla duvarı kırarak şahsın kolunu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada Danyal Ateş'in feryatları Taksim Meydanı'nı inletti. İtfaiye duvarı kırarak şahsın kolunu kurtardı. Kolundan yaralanan Danyal Ateş daha sonra hastaneye götürüldü.

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Taksimyürüyen merdivenlerTaksim yürüyen merdivenlere kolu sıkıştı

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