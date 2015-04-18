Taksim Meydanı daha da 'düzenlenecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2015 yılı Nisan ayı oturumlarının son gününde, İBB Meclisi'ne İstanbul Faaliyet Raporu'nu sundu. Taksim Meydanı'ndaki çevre düzenleme çalışmalarının başlangıç tarihine ilişkin bilgi veren Topbaş, "Taksim Meydanı'nın ihalesini yaptık, ama kış mevsiminde bölgede bir sıkıntı olmasın diye biraz geciktirdik. Mayıs ayı içerisinde buradaki düzenlemeleri çok hızlı biçimde tamamlayacağız dedi.

KİPTAŞ aracılığıyla dar gelirli vatandaşların ucuz konut sahibi olması için Çatalca ve Silivri'de çalışma başlatıldığını belirten Topbaş, "İstanbul'da dar gelirli insanlarımıza kira öder gibi konut sahibi olmaları adına sözümüz vardı. Çatalca'da 2100 konut, Silivri'de 300 konut olmak üzere toplam 2 bin 400 konutun yapımına başlıyoruz. Birkaç ay içinde vatandaşlarımıza arz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehir Hatları'na 10 yeni gemi ekleneceğini söyleyen Topbaş, bu gemilerden 4 tanesini hazır hale getirdiklerini, önümüzdeki haftalarda gemilerin hizmete alınacağını açıkladı. Topbaş, İETT filosunu yenilediklerini belirterek, bu yıl içinde tek kalemde 400 yeni otobüs daha satın alarak İstanbulluların hizmetine sunacaklarını vurguladı.

'İstanbul AVM'ler ve residanslar cenneti olmaya devam ediyor'

Topbaş'ın konulmasının ardından İstanbul Faaliyet Raporu görüşmeleri sırasında CHP İBB Grup Başkanvekilli Ertuğrul Gülsever de söz aldı.

İstanbul Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul üzerinde yaptığı itirazlara rağmen başarılı olamadığını söyleyen Gülsever, "Korkarım ki seçime giderken başkanlık sistemi dayatması kabul görürse, bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözlerinin de bir önemi kalmayacaktır. Çünkü o zaman belirleyici olan irade, İstanbul'un üzerinde bir helikopter gezisi yaptıktan sonra nereye bir AVM, nereye bir residans yapılması gerektiğine bizzat kendisi karar verecektir. İstanbul AVM'ler ve residanslar cenneti olmaya devam ediyor. İstanbul bir şantiye alanı halinde" şeklinde konuştu.