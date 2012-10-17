Taksim metrosunda intihar eden kadın depresyon ilacı alıyormuş

Taksim metrosunda intihar eden Şermin Kalkan’ın psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle depresyon ilaçları kullandığı öğrenildi. Komşuları, bekâr olan Kalkan’ın bir süre önce evden kaçarak evlenen görme engelli kardeşi için de üzüntü yaşadığını söyledi.

İstanbul Eyüp’te oturan 39 yaşındaki Şermin Kalkan önceki gün saat 17:15 sıralarında metroya indi. Yaklaşık yarım saat peronda bekleyen Kalkan, saat 17:45’te raylara atladı. Kalkan’ın atladıktan sonra raylara uzandığı ve trenin bu şekilde üzerinden geçtiği iddia edildi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri trenin altında sıkışan Kalkan’ı üç saatlik çalışmadan sonra çıkarabildi.



Dün toprağa verildi

Kalkan’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından saat 23:00 sıralarında Adlî Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Osmanbey-Taksim arasındaki metro seferleri durduruldu. Öte yandan Kalkan’ın cenazesi dün Kemerburgaz’da defnedildi. (Taraf)