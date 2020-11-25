Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atladığı iddia edilen kişi, iki vagon arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Önder Buruloğlu (56), Hacıosman yönünde giden metro hareket halindeyken raylara atladı. İki vagon arasında kalan Buruloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Taksim İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Buruloğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından metro istasyonu giriş ve çıkışlara açıldı. (DHA)

TIKLAYIN | Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı